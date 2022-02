Den private eiendomsretten står fortsatt for fall

Som politikere får vi ofte høre at bygningsråd og bystyre er et problem

Kommentatorene på 10-kilometeren gjorde ingenting for at det skulle fungere

Som politikere får vi ofte høre at bygningsråd og bystyre er et problem

Kommentatorene på 10-kilometeren gjorde ingenting for at det skulle fungere

Saken oppdateres.

Gruppeleder Roar Aas i Ap med flere nevner i sitt tilsvar til min artikkel at saken er mer nyansert, noe jeg vil utdype under. Trondheim kommune med støtte fra nevnte politikere legger i altfor stor grad til rette for at utbygger kan berike seg på naboers bekostning. Vi må avstå både grunn og rettigheter som igjen medfører reduserte utviklingsmuligheter på vår egen tomt og tilhørende verdifall.

LES OGSÅ: Den private eiendomsretten står for fall

Dere kan gjerne begrunne anbefalingen med at dere ønsker å rydde opp i det offentlige veinettet, men faktum er at dere eksproprierer denne delen av vår eiendom for å sikre adgang for nødkjøretøy til et av de planlagte leilighetshusene. Et hus som ikke skulle vært godkjent, siden dagens boligeiere i sin tid ble lovet av utbygger at det aldri skulle bygges på denne delen av tomten.

Når det gjelder adkomstretten, også omtalt som alleen, er denne i dag regulert av en servitutt som inngikk i kjøpet av vår nåværende bolig. Den gir adkomst til Valentinlyst Gård som i hovedsak inneholder én boenhet. Adkomsten er av dere foreslått utvidet, om nødvendig gjennom ekspropriasjon, til å gjelde hele 41 boenheter!

LES OGSÅ: Tilbudt 350 000 kroner for halve tomta – retten ga 1,5 millioner

Kommunedirektøren presiserer riktignok at hvis kostnaden blir for høy ved å få eiendomsgrunn og de privatrettslige avtaler på plass, kan det medføre at to av husene ikke blir bygd. Tidligere bygningssjef i Trondheim kommune og nå prosjektleder for utbygger har uttrykt at dette skal løses gjennom dialog, uten at vi har hørt noe. Vi stiller oss derfor undrende til hvorfor utbygger allerede har annonsert og solgt mange av leilighetene.

Det er også innmeldt klage på at saken ble lagt frem for bystyret med feil forutsetning, som la til grunn at planen ikke krevde ekspropriasjon. Det er ikke gitt noen forklaring på dette, men at feilaktige opplysninger kan bli avgjørende i en sak som dette er ikke akseptabelt.

Det er fortvilende for de som er berørt i slike saker. Jeg håper dette bidrar til å nyansere saken og samtidig bekrefter at den private eiendomsretten i Trondheim fortsatt står for fall på grunn av uvettig bruk av ekspropriering til fordel for enkeltpersoner.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe