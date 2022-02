Derfor er museumsbygget i Munkegata stengt

Det ligger an til bitre kamper over hele landet om retterstedene

I Adresseavisen lørdag 5. februar intervjues lederne for Norske Kunsthåndverkere region Midt-Norge om Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, som har vært stengt for publikum i ett år. Her vises det til en rapport fra 2020 som avdekket at museumsbygget er i svært dårlig forfatning. Konklusjonene i rapporten var foranledningen til at styrene i Museene i Sør-Trøndelag (MiST) og i Stiftelsen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum besluttet å stenge museet.

I intervjuet uttrykkes det forståelse for museets situasjon, «…at de måtte stenge når et konsulentfirma mener det er helseskadelig å jobbe der». Dette er ikke riktig. Rapporten sier ikke at det er helseskadelig å jobbe i bygget. Derimot påviste den store bygningstekniske mangler i et hus som ikke har gjennomgått større ombygginger eller rehabiliteringer siden det ble oppført i 1967.

Det er avdekket mangler som, om ingen tiltak gjøres, vil være direkte skadelig for museets samlinger. Størsteparten av de 30 000 gjenstandene oppbevares i museet og i magasinrom, plassert i byggets to loftsetasjer. Magasinene er overfylte, trangbodde og delvis utsatt for mugg. Forholdene oppfyller på ingen måte de standarder som forventes av moderne museumsmagasin.

Med dagens situasjon er det ikke forsvarlig å igangsette en rehabilitering så lenge gjenstandene befinner seg i bygget. Derfor må samlingene prioriteres og flyttes til eksterne magasiner. Før det kan skje, må hver gjenstand tilstandsvurderes, registreres, fotograferes og pakkes.

Museets ansatte har fortsatt arbeidsplassene sine i museet og er godt i gang med samlingsarbeidet. De tidligere utstillingslokalene er forvandlet til dokumentasjons- og midlertidige lagringsrom, der foto og arbeidsstasjoner, pakkeutstyr og hyllesystemer er på plass for å romme møbler, glass, tekstiler, mote, sølv og keramikk før gjenstandene flyttes videre til trygge og stabile eksternmagasiner.

Dette er svaret på hvorfor museumsbygget er stengt. Uten disse beklagelige, men nødvendige tiltakene, vil museets enestående samlinger stå i fare for å gå tapt.

