Dette er ikke noen åpning

Det ligger an til bitre kamper over hele landet om rettskretsene

Saken oppdateres.

«Her er det bra uteliv og godt og fult i lokalet» sa Jonas Gahr Støre på TV fra Tromsø 2. feb. For meg så det ut som et nesten tomt lokale og slettes ikke noe bra uteliv. Det er fortsatt «inntil» 14 dager med dansestopp, munnbind og meteren.

Når noen spør meg om jeg er glad for at «det» er åpnet igjen så er jeg ikke det. Danseforbudet står ved lag. Ja med mindre det kan defineres som idrett. Vi har ingen bestillinger på store selskap i nær fremtid. Bedrifter jeg snakker med forteller at de sitter litt på vent. De har ansatte på hjemmekontor, og er forsiktige i frykt for at mange blir sykmeldte samtidig. Vi i utelivet opplever ikke dette som noen åpning.

Er utelivet tildelt sisteplass igjen? Er bar og dans verstingene i smitte? Er det farlig å være nærmere enn én meter? Er det generelt farlig under en meter eller bare på dansegulvet? Og hvor mange er det egentlig snakk om å holde igjen fra å danse og kanskje få seg en god klem. Lenge siden sist?

I Trondheim bor det i underkant av 200.000. På en normal helg i 2019 var cirka 5000 på byenn. Det er cirka 2,5 prosent av innbyggerne. De fleste er unge, 20-25 år. Det er en stor andel studenter. De møtes på campus. Der har de ikke meteren. Ikke på skolene heller. Det er få syke som går på byen. Det er mange som holder seg hjemme nå.

Utelivet er redusert til cirka ti prosent av normalt. Kanskje 500 ute i Trondheim i helgene. Alle nattklubber er stengt. Litt gjester i hotelbarene og på restaurantene, men fleste holder seg hjemme. Dersom den lille prosenten som ønsker å ta seg en tur ut i nattetimene kunne få lov til å ta seg en en dans og kanskje få en klem tror jeg fortsatt vi kan leve videre.

Mange vil nok holde tilbake noen uker til. Det kan jo bli farligere igjen, det kan jo komme noe nytt. Det kan jo komme senvirkninger vi ikke vet om. Ja hvem vet hva som kan skje dersom du danser. Kommer bølgen? Prøv å finn takten igjen du. Noen må jo begynne. Også er vel dans egentlig idrett.

