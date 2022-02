Er det bare en symbolsak å redusere antall tingretter?

Det ligger an til bitre kamper over hele landet om retterstedene

Eller er domstolsreformen et inngrep i den tredje statsmakt som bør ha bred støtte i demokratiet: Stortinget, kommunene og domstolene selv? Domstoladministrasjonen (DA) ivret for sanering av små og mellomstore tingretter. Sorenskrivere og kommuner protesterte kraftig. Motstanderne fikk ingen medlemmer i Domstolkommisjonen. DA og kommisjonen satset alt på ett kort: Sentralisering. Total nedleggelse av 37 mindre tingretter.

Stortinget vedtok noe annet. Med knappest mulig flertall ble de 37 omgjort til «rettssteder» – underavdelinger av de gjenværende tingrettene. Og uten ledere. Resultatet er 23 nye byråkratier. Svakheten er at modellen ikke ble utredet. Nå repareres den mangelfulle saksbehandlingen. Domstolene og kommunene får si hva de mener. Litt erfaring har de også fått. Regjeringen vil opprettholde reformen der det er bred enighet, ellers ikke. Stortinget avgjør.

Dette skaper rettssikkerhet. Byråkratiseringen er ganske pussig, for i budsjettforhandlingene blir domstolene hvert år møtt med ABE (avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen). Et vesentlig formål med domstolsreformen var å spare staten for lønn og husleie. Men «rettsstedene» er fullt bemannede tinghus, som tidligere. Dessuten påløper det betydelige merkostnader og tidsbruk til tjenestereiser – til skytteltrafikk mellom 23 kontorsteder og 37 «rettssteder».

Domstolsreformen er også begrunnet med en påstand om at rettens avgjørelser blir bedre i store fagmiljøer. Men det er en grov misforståelse at tingrettsdommere kan diskutere sakene sine med kollegene. En dommer skal ikke påvirkes av andre enn sakens aktører.

Domstolskartet må ha fasthet og stabilitet. «Rettssteder» er et uheldig påfunn. Det er første skritt mot totale nedleggelser. Det ligger an til bitre kamper over hele landet i uoverskuelig fremtid. Jurister vil nøle med å søke seg til distriktene – som advokater og dommere. Fjernstyringen forkludrer tingrettenes og dommernes uavhengighet. Generelt sett bør man bekjempe byråkrati i domstolene. Det er bedre å vurdere sammenslåinger konkret. Og ende opp med at dommerne sitter samlet i et justert antall selvstendige tingretter – nærmere 60 enn 23.

