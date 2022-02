Krever menyer i punktskrift

Saken oppdateres.

Å dra ut for å spise på restaurant, enten det er med familien, en date, med vennegjengen eller med kollegaer, har en lang tradisjon i den norske kulturen. Det å kunne lese menyen med svart skrift selv, er noe de fleste tar som en selvfølge. Men for blinde og svaksynte er dette ofte svært utfordrende. De må ofte få de travle servitørene eller de de drar med til å lese opp menyen, noe kan føles problematisk når menyene er lange og lydnivået er høyt.

Å kunne være selvstendig når man selv ønsker det, er noe som er viktig for alle mennesker. Det å kunne gå på restaurant og lese menyen sin selv øker selvstendighetsfølelsen. Det gjør at vi alle i samfunnet stiller på lik linje. Synshemmede kan gjøre akkurat det de vi vil, på lik linje som alle andre/synshemmede.

Trøndelag KrFU vil at det skal bli et krav om å tilby menyer i punktskrift i alle restauranter og kafeer, eller legge ut menyen på nettsiden sin. Da må de sikre at nettsiden er universelt utformet, slik at det går an å bruke den. Dette vil føre til at flere synshemmede kan dra på restaurant/kafé uten noe problem. Å få menyene i punkt eller på universelt uformede nettsider vil skape et mer likestilt samfunn. Bli med å gjøre en forskjell for likestillingskampen!

