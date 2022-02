Kulturminnet Royal Garden

Glatte veier over hele fylket: - Bruker alle ressurser for å holde veiene åpne

Saken oppdateres.

Erling Moe skriver i Adressa at Royal Garden er et kulturminne og legger med rette æren for det flotte bygget til gjengen av på den tid unge arkitekter - Lars Fasting, Sverre Claussen, Per Knudsen og Per Kalmar Lund. Men historien bak Royal Garden er litt mer komplisert.

For det første var det strid om å bygge hotell, og handelstanden ville ha et stort parkeringshus på tomta. Nordenfjeldske som var byggherre, ville ha hotell og engasjerte et arkitektkontor. Forslaget ble en stor koloss av et betongbygg som ikke gjorde noen forsøk på å passe inn i bryggerekka. Forslaget ble behandlet i bygningsrådet. Dette hendte i de tider da bygningsrådet ikke var formannskapet, men av politikere som også var interesserte i bygninger.

Vi var en tverrpolitisk gruppe i bygningsrådet, som ikke ville godkjenne forslaget fra Nordenfjeldske. Heldigvis var gesimsen over grensen i reguleringsplanen, og vi hadde en formel mulighet til å stoppe prosjektet. Ordfører Olav Gjærevoll og formannskap var bekymret – kanskje det ikke ble noe hotell.

Samtidig hadde arkitekt Helge Fiskå som representerte Venstre i bygningsrådet, kontakt med en gruppe av unge arkitekter. De ville gjerne lage et alternativt forslag. Grunnforholdene mot Nidelva var ustabile og arkitektgruppen foreslo at hotellet kunne bygges med stålkonstruksjoner i stedet for betong, og dette kunne redusere byggetiden med et år. Dette var skjønn musikk i ørene på Nordenfjeldske, og forslaget fra trondheimsarkiktene ble valgt og senere godkjent av kommunen.

Som politikere får vi ofte høre at bygningsråd og bystyre er et problem, men det opprinnelige forslaget fra Nordenfjeldske ville ikke blitt verneverdig. Det er viktig å ha gode prosesser rundt godkjenning av nye prosjekter, og noen ganger kan politikere bidra positivt. Men bygningsrådet ble ikke invitert til åpningen av Royal Garden.

