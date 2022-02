Prisen for å kjøre tog

Som politikere får vi ofte høre at bygningsråd og bystyre er et problem

Åpent brev til SJ Nord. Jeg har bil, men lar den helst stå av hensyn til miljøet. Reiser ofte mellom Røros og Trondheim (154 km), og da kan jeg velge buss eller tog, alt etter når på døgnet jeg vil reise på grunn av rutetidene.

En bussbillett Røros–Trondheim koster 126 kroner, og med overgang til lokal buss kommer jeg helt fram. Med tog koster det fra 1. februar i år 374 kroner for den samme turen, en prisoppgang på 24 kroner for en allerede dyr tur! I tillegg må jeg betale 42 kroner med buss for å komme helt hjem.

Vel er det mer bekvemt og det går raskere med tog, men 374 kroner, SJ Nord? «Billigbilletten» koster nå 289 kroner – og det er kun på enkelte avganger. Kan noen forklare meg hvorfor det skal koste 748 kroner å komme seg tur/retur Røros–Trondheim med SJ Nord? Er det ikke meningen at det skal friste å kjøre kollektivt?

Leser samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds tale i år på regjeringen.no med tittelen «Nå er vi i gang med å gjøre Transport-Norge bedre!» Han sier i konklusjonen blant annet at regjeringen vil ha grønnere transport «for nå er det vanlige folks tur, i hele landet.» Hvis vanlige folk skal fortsette å ta tog, må billettprisene kraftig ned! Grensen er nådd for min del, heretter blir det buss eller bil!

