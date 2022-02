TV-langrenn: Hva bør seerne få vite?

Glatte veier over hele fylket: - Bruker alle ressurser for å holde veiene åpne

Min entusiasme for OL er ikke som den en gang var. Kombinasjonen av arrangørsted, lite gunstige TV-tidspunkter og alle de høyst problematiske sidene ved toppidrettens utvikling, gjør at jeg stort sett har latt lekene seile sin egen sjø. Jeg har fulgt litt med på skiskyting, som jeg er spesielt begeistret for, og et og annet skøyteløp hvis det har passet seg sånn.

Men torsdag morgen var det klart for 10 kilometer langrenn for kvinner, og det bestemte jeg meg for å se. Ikke bare fordi det var god grunn til å regne med norsk gull, men fordi det er den eneste distansen for kvinner som arrangeres med den gode, gammeldagse intervallstarten. Det er fortsatt det jeg betrakter som ekte langrenn, og siden rennet ville være ferdig til klokka ni, passet det godt å ta det med seg før jobben kalte.

Både for utøveren og for seeren skaper intervallstarten en helt annen type spenning enn fellesstarten. Utøveren må slåss med seg selv og ikke først og fremst tenke på hvordan hun skal posisjonere seg i et stort felt. Kanskje har hun beregnet at en startrask utøver starter et halvt minutt bak, og at det går an å få heng på vedkommende, for så å slå til mot slutten.

For seerne ligger spenningen i intervallstart i alt vi ikke vet. De fem-seks minuttene fram til første TV-punkt ligger i mørke. Så dukker utøveren opp, og man kan gjøre seg opp en mening om hvorvidt utøveren vil nå passeringspunktet i tide, eventuelt hvor mange sekunder hun blir liggende bak. Slik var mønsteret da langrenn gradvis ble TV-idrett i 60-årene. Siden har fellesstarten tatt over og blitt dominerende, men det er fortsatt dette mønsteret som gjør intervallstarten attraktiv for mange av oss.

For at dette skal fungere, må TV-produksjonen være god, det vil si vise de riktige utøverne på riktig sted til enhver tid, og ikke minst må kommentatorene formidle spenningen som ligger i bildet: Kommer hun tidsnok? Hvor langt er det til passeringspunktet, og hvordan er avstanden mellom dem i forhold til forrige passeringspunkt? Spenningen ligger i det vi ikke vet, i vår uvitenhet om det som har skjedd mens løperne har slitt og strevet utenfor kameralinsene.

Men i dag fungerer ikke dette lenger, og kommentatorene på 10-kilometeren gjorde ingenting for at det skulle fungere. Tvert imot motarbeidet de fra første stund intervallstartens iboende fascinasjon, nemlig uvissheten og det gåtefulle. Det er altså illusorisk å ønske at seeren forblir i den – for dramaturgiens del – helt nødvendige uvissheten. I stedet for å konsentrere seg om å kommentere TV-bildene – og produksjonen var heller ikke stort å skryte av – brukte kommentatorene store deler av tiden på å gjøre rede for løpernes passeringer som seerne ikke kunne se. På den måten gjorde de nærmest radiosending av TV.

Dette er nemlig problemet: TV-kommentatorens instinkt tilsier at seerne bør bli kjent med mest mulig informasjon, enten de er i bildet eller ikke. Det er også nærliggende å sette seg i kontakt med sekundanter ute i løypa for de siste oppdateringene. Informasjonsplikten trumfer intervallstartens sjel, nemlig det gåtefulle og uvisse. Men for de av oss som lot seg fascinere av den intense spenningen om hvorvidt Gjermund Eggen kom tidsnok inn i TV-bildet på femmila i 1966, forringes TV-opplevelsen. Og det blir nok det eneste langrennet jeg ser i dette mesterskapet.

