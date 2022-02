Det AtB trenger mest, er et nytt styre

Hver gang jeg hørte et fly var jeg redd for at det var en atombombe på vei inn mot byen

Saken oppdateres.

Vi viser til oppslaget 2. februar i denne avis der styreleder Per Axel Koch proklamerer at AtB trenger en ny kurs. Et gladbudskap. For dette har vi ventet på lenge. Behovet er stort, ikke minst for å rette opp et meget frynset omdømme som har oppstått under Kochs styreledelse. Løsningen som Koch lanserer, er å sparke daglig leder som blir rost for å ha gjort en god jobb!

En underlig logikk, ikke minst når en finner følgende om forholdet mellom daglig leder og styret. Sitat av den meget erfarne bedriftsleder, Kjell Sanders definisjon: «Daglig leder skal utøve ledelsen av selskapet innenfor de rammer som er gitt av styret og utvikler seg i tråd med de målene, strategien, instrukser og retningslinjer som er satt opp av styret»!

Ut fra denne definisjon fremkommer utspillet fra AtB som ren ansvarsfraskrivelse fra Koch. Sanders definisjon er for øvrig helt i tråd med hvordan arbeidet er blitt utført i de styrer som vi gjennom vel 60 år har ledet/vært medlem av. For oss virker det mer som om at det som AtB trenger mest, er et nytt styre.

Vårt styre har gjentatte ganger, første gang for tre år siden, tatt opp forhold vedrørende AtB. Mest følbar er den dårlige kundebehandlingen, spesielt etter at metrobussen ble satt i drift i Trondheim. Direkte henvendelse til styret har styret ved Per Axel Koch ikke nedverdiget seg til å besvare, men sendt administrasjonen foran seg. Ellers kan det være interessant å få vite hvor AtB’s oppdragsgiver, Trøndelag fylkeskommune, befinner seg i landskapet.

