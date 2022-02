Sjømatnæringen tar grep for å sikre kompetansen

Hver gang jeg hørte et fly var jeg redd for at det var en atombombe på vei inn mot byen

Sannsynligvis må norsk sjømatnæring tenke utenfor den velkjente boksen om vi skal være best i verden også i årene framover. Smarte hjerner fra nye felt bør tas imot med åpne armer. Norge er i verdenstoppen innenfor havbruks-, fartøy- og fiskeriteknologi. Bærekraft, miljøvennlighet og sporbarhet får stadig større oppmerksomhet og byr på spennende muligheter både på sjø og land.

Hvordan vil egentlig fiskeflåten se ut i framtiden? Hvordan passer industrien inn i dette bildet? Hvilken kompetanse trenger sjømatnæringen? Dette er retoriske spørsmål vi ikke bare må stille, men også finne svaret på om vi skal hevde oss som sjømatnasjon.

I videregående skole og høyere utdanning finnes et stort utvalg av ulike studieretninger som kan føre til fremtidsrettede jobber i sjømatnæringen. Om dette tilbudet er nok til å dekke kompetansebehovet i sjømatnæringen både nå og i framtida, er likevel usikkert. Sjømatnæringen går gjennom et teknologiskifte. Robotiserte løsninger som erstatter menneskehender, er allerede blitt til virkelighet i mange fabrikker både på sjø og land. Næringen er imidlertid fortsatt preget av mye manuelt arbeid.

I NHOs kompetansebarometer for 2020 oppgir seks av ti medlemsbedrifter i Sjømat Norge (Norges største sjømatorganisasjon) at de mangler kompetanse. Bedriftene rapporterer at behovet for fagkompetanse er særlig stort innen ingeniør- og tekniske fag, primærnæringsfag, håndverksfag og samfunns- og juridiske fag. Nøyaktig hva det innebærer er imidlertid noe uklart.

I et intervju i Matindustrien, fagbladet for næringsmiddelindustrien i Norge, beskriver kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind André Haram situasjonen for sjømatnæringen slik: «- Før var det stort sett rekruttering fra «blå fag» og utdanninger som tilbyr sjømatrelatert utdanning. Nå rekrutteres det i langt større grad flere ingeniører, biologer, økonomer, advokater og så videre. Vi vil ha behov for langt bredere kompetanse enn tidligere. Kombinasjonen av en grad og noe erfaring fra sjømat vil være svært ettertraktet.»

Det er ingen enkel oppgave å spå om framtiden, ei heller hvilken kompetanse som vil være nødvendig og etterspurt for at sjømatnæringen skal kunne videreutvikles i tråd med endringene i samfunnet ellers. Diskusjonene handler ofte om dagen i dag, både fordi det er så mye å gripe fatt i og fordi det er enklest å konsentrere seg om det vi vet noe om.

Like fullt er det viktig å tenke langsiktig. I forskningsprosjektet Framtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring er det nettopp det vi skal gjøre. Møreforsking skal i samarbeid med ÅKP/NCE Blue Legasea finne ut hvilken kompetanse sjømatnæringen trenger i framtida. Vi skal blant annet se på hvilke nye teknologier som tas i bruk og hvilke nye måter å drive på som etableres. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Vi i Norge må være offensive og tørre å tenke nye tanker for fremtiden hvis vi skal være best i verden også i årene framover. Sentrale spørsmål er: Hva vil vi med sjømatnæringen? Hvordan kan vi sikre flest mulig arbeidsplasser, og god økonomi for både fiskeflåte og industri? Hva slags utstyr har vi kompetanse og økonomi til å utvikle, og hvordan vil det påvirke kompetansebehovet?[

Fremtiden innhenter oss, og det gjelder å henge med. Sjømatnæringen selv må ta styringen. Foreløpig vet vi bare at smarte hjerner bør tas imot med åpne armer. Kanskje innenfor felt næringen ikke så som relevante for få år siden. Prosjektet er forankret i sjømatnæringen gjennom en referansegruppe med sjømatorganisasjonene Sjømat Norge, Fiskebåt, Sjømatbedriftene og Pelagisk Forening.

