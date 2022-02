Trondheim bøyer seg for elsparkesykkel-utleierne

Det ligger an til bitre kamper over hele landet om rettskretsene

Tirsdag 8. februar vedtok formannskapet regler for elsparkesykler som utleierne må være godt fornøyde med, mens byens gående har all rett til å kjenne seg sviktet av sine politikere. I fjor fikk norske kommuner endelig råderetten de trengte for å kunne rydde opp etter elsparkesykkel-utleiere som har tatt seg til rette i norske byer og tettsteder. Fotgjengerforeningen kommer til å rangere norske kommuners forskrifter alt etter hvor gode de er for gående, og Trondheim er garantert å komme langt ned på listen. For hva gjorde formannskapet på tirsdag?

Det kunne vedtatt hva kommunedirektøren kalte «bunden parkering», det vil si at utleieenhetene skal hentes og settes på faste parkeringsplasser, som Bergen er i ferd med å innføre. Kommunen kunne også vedtatt at det er umulig å avslutte en tur utenfor slike plasser, slike regler har man i mange land, uten at utleierne protesterer.

I København foreslo de det selv. Med bunden parkering ville man sluppet at fortau og gangveier blir hinderløyper og snublefeller på grunn av villparkering av elsparkesykler. Kommunedirektøren gikk mot ordningen, selv om Blindeforbundet, Eldrerådet, vi og andre har bedt om dette i våre høringssvar til kommunen.

Formannskapet falt også for begrepet «dynamisk skalering» av antallet utleieenheter. Antallet er satt til 3 200 i byen, noe som i forhold til folketallet er fem ganger så mange som snittet for europeiske storbyer og hovedsteder. Men det skal kunne økes, ved hjelp av denne «dynamiske skaleringen», som altså kun går én vei: Opp. Det står ikke noe om at man skal kunne skalere ned, om utleievirksomheten fortsetter å være en plage og kilde til utrygghet i byen.

Utleierne fikk også gjennom at det skal være lov med utleie om natten på hverdager, i en del andre norske byer blir det forbudt, i disse blir det tryggere enn i Trondheim å gå hjem om natten. I andre land har man for lengst gjennomskuet utleieselskapenes grønne argumenter. Ikke i Trondheim. Under «Konsekvenser for klima og det ytre miljø», skriver kommunedirektøren at «Mikromobilitet vil kunne bidra positivt til miljøet, blant annet gjennom en forventning om at det vil kunne bidra til redusert biltrafikk.»

Tre års erfaring viser med all tydelighet at utleieselskapene ikke er i stand til å bidra positivt til miljøet, de har laget et farlig elsparkesykkelkaos som har gjort byer og tettsteder utrygge. Vi har også mange medlemmer som sier at de har sluttet å gå i byen, de tar bilen for å kjenne seg trygge – er denne faktoren med i kommunedirektørens regnskap? Flere studier viser også at det er de privateide elsparkesyklene som erstatter bilbruk, ikke utleieenhetene, som leies på mer tilfeldig basis.

Det norske politikere glemte da de lot seg inspirere av utlandet til å fremme «mikromobilitet», er at Norge er eneste land som tillater at elsparkesyklene kjøres på fortau og gangveier. En tanke så rar at utenlandske journalister og politikere jeg har vært i kontakt med tror jeg tuller når jeg sier at slik er det.

Et råd til bystyret i Trondheim: Det er ikke for sent å snu, dere har laget en dårlig forskrift og kommer langt nede på listen vi er i ferd med å sette sammen over hvor fotgjengervennlige de er. Trondheim kan være en flott by å være fotgjenger i, men ikke når elsparkesykler ligger strødd utover, i det som skal være gåendes frisone.

