Vi deler barnehageansattes bekymringer

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 8. februar stiller spesialpedagog Ellinor Stene sentrale spørsmål til Trondheim kommune. Hun undrer seg her over hvordan satsing på tidlig innsats passer overens med innsparinger på tilbudet til barn med utfordringer. Videre spør hun hvem som bestemmer hva som er riktige tiltak til barn som strever.

To dager senere leser vi i samme avis hvordan ti enhetsledere beskriver paradokset i at enkeltvedtak til spesialpedagogisk hjelp skal kunne gjennomføres med stadig økonomiske nedskjæringer. For å oppfylle barnehagelovens nye paragrafer 41 og 42 om sikring av barns psykososiale miljø, trengs det også styrking og øking av barnehagenes faglige kompetanse.

Verdien av tidlig innsats i tidlig barndom er godt dokumentert både gjennom forskning, nasjonale føringer og barnehagelæreres praksiserfaringer. Vi støtter spesialpedagogens og de ti enhetslederes bekymringer og avventer kommunens faglige - og politiske svar.

