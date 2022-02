Vil dere ødelegge et godt boforhold for eldre?

Hver gang jeg hørte et fly var jeg redd for at det var en atombombe på vei inn mot byen

- Den største skadevirkninga er at folk ser at vi ikke er opptatt av dem

Stiftelsen Vår Frue aldersbolig sto ferdig i Kongens gt. 89 i 1976. Etter flere tiårs forberedelser og forarbeid av ildsjeler i Vår Frue menighet som samlet inn penger. Disse hadde et godt samarbeid med Trondheim kommune, som ga gratis tomt. Politikerne den gang var framsynt som så verdien i å tilrettelegge for bygging av aldersboligene.

Det ble etablert hjemmetjeneste i aldersboligen. Kommunen bidrar med et årlig tilskudd til lønn og utgifter for hjemmetjenesten. Resten bidrar stiftelsen med. Stiftelsen som er en ideell virksomhet, har som formål at bl.a. husleien skal være gunstig. Stiftelsen har 80 leiligheter, og har sin inntjening gjennom utleie som skal betjene drift av huset.

Vedrørende planlagte utbygging av Kongens gt. 87 (gamle politihuset):

Det vil bli dramatisk for solforholdene i aldersboligen. Det er allerede svært dårlige solforhold som halveres ved forslaget. I strid med rommelighetsnormen som skal beskytte nettopp mot slike tiltak. Kommunedirektøren er enig med kommuneoverlegen i at bokvaliteten for aldersboligen vil forverres betraktelig med uønsket helseeffekt. Hvis kommuneoverlegen og rommelighetsnormen overkjøres – hvem skal da ivareta oss? Mange i aldersboligen har ikke noe alternativ bosted. Hvordan ville må ha trivdes med åtte meter fra et kontorbygg med 1,5 time daglig sol på høst og vårjevndøgn? Og med fritt innsyn til leiligheter som vender mot det foreslåtte nybygget. Det er 40 leiligheter som blir berørt.

Hvis den planlagte utbyggingen av Kongens gt. 87 blir godkjent av dagens politikere, er jeg redd for at vi får store problemer med å leie ut de 40 leilighetene. Konsekvensen vil da bli at det ikke er økonomisk grunnlag for videre drift. Har allerede fått merke skepsisen til nye leietakere, og flere har trukket søknaden. Ønsker virkelig dagens politikere å ødelegge et godt boforhold for eldre i Trondheim og ha på samvittigheten at Vår Frue aldersbolig må avvikle driften?

