På tide å myke opp fraværsreglene

Nå åpner utelivet for fullt: - Det er klart det skal feires

- Det er veldig god stemning. Folk er åpenbart klare for å få seg en fest

Iversen går første etappe for Norge - følg OL-stafetten her

Hvorfor blir du mest støl to dager etter trening?

Iversen-bråket er ikke over: - Vanskelig å svare på det spørsmålet

Dette vil føre til at flere synshemmede kan spise ute

Trondheim kunne være en flott by å være fotgjenger i, men ikke nå

Vil dere politikere ødelegge et godt boforhold for eldre?

Det AtB trenger mest, er et nytt styre

Saken oppdateres.

Når skolen nå endelig kan begynne å fungere normalt igjen, blir det interessant å se om dagens regjering gjør noe med fraværsreglene i den videregående skolen. Regelen den forrige regjeringa innførte i 2016, og som Høyre og deres støttespillere i Venstre og Fremskrittspartiet har vært så ivrige etter å forsvare.

LES OGSÅ: Fraværsgrense - pressmiddel eller drivkraft

For etter en periode med unntak og midlertidig oppmjuking under pandemien, er det all grunn til å stille spørsmålet: Er vi tjent med dagens fraværsgrense og reglene knyttet til den? Når den forrige regjeringa oppsummerte erfaringene med de nye fraværsreglene, konkluderte de med at de har fungert positivt fordi fraværet har gått ned.

Det er et ubestridelig faktum. Men hva om fraværet ikke hadde gått ned? Etter at de mest restriktive reglene for fravær som noen gang har eksistert i norsk skole er innført, ville det i så fall ha vært en sensasjon. Selvsagt har fraværet gått ned, men det skulle nå også bare mangle! Men er dét det eneste som gjelder når en moderne og elevvennlig skole som den norske skolen er, innfører nye fraværsregler?

LES OGSÅ: Fortvilt helsesekretær: Stopp fraværsgrensen!

Det blir ofte sagt i festtaler at skolen skal forberede elevene på de forventninger, krav og rettigheter som møter de arbeidslivet, men det gjelder tydeligvis ikke dagens fraværsregler, som er langt mer restriktive enn det som gjelder i arbeidslivet. Som kjent har vi som er i arbeidslivet anledning til selv å melde oss sjuke inntil tre kalenderdager i løpet av en periode på 16 dager. Det kan vi gjøre inntil fire ganger i løpet av 12 måneder. Vi har altså anledning til selv å melde oss sjuke inntil 12 arbeidsdager i løpet av et år.

De nye fraværsreglene umyndiggjør ikke bare elevene, de fratar også foreldrene ansvar og myndighet. For vi som er foreldre har ikke anledning til å bekrefte at sønnen eller dattera vår virkelig er sjuk, noe som er rimelig innenfor et egenmeldingssystem. Nei, selv ved første sykedag må elevene ha en bekreftelse på reell sykdom fra legen sin. Med alt det presset dette medfører på fastlegene, som er mer enn hardt nok presset fra før.

Ellers er det ikke måte på hvor vakkert det tales om foreldrenes viktige rolle og betydningen av skole/hjem-samarbeidet blant de samme politikerne som forsvarer dagens fraværsregler. Og mange foreldre er virkelig engasjert og bruker mye av fritida si på å støtte opp om dette samarbeidet. Sammenligner vi det med slik det var da undertegnede var skoleelev på 60- og 70-tallet, er det to ulike verdener med hensyn til engasjement for skolen blant foreldrene.

Det var også en mer autoritær skole med større avstand mellom elev og lærer, men på videregående (gymnaset) hadde vi likevel mulighet til selv å levere egenmelding ved fravær, riktignok med underskrift fra foreldrene, hybelverten eller andre pårørende. Og dette er et viktig poeng i denne sammenhengen: Vi er alle for en demokratisk skole der elevene gis reell innflytelse i utformingen av skolehverdagen.

Vi ønsker også å stimulere elevene til å tenke kritisk og selvstendig, og slik sett forberede dem til å bli aktive samfunnsborgere i et åpent, fritt og demokratisk samfunn. Men dagens fraværsregler i den videregående skolen kan neppe sies å ta disse målsettingene på alvor. Heller tvert imot: De representerer en umyndiggjøring og mistillit til både elever og foreldre, som vi i alle fall aldri ville gått med på hvis slike regler ble foreslått innført i arbeidslivet. Disse reglene medfører også unødvendig mye stress på elevene, noe det er mer enn nok av fra før. Så la meg foreslå overfor politikerne følgende endringer i dagens fraværsregler etter at restriksjonene og unntaksbestemmelsene under koronapandemien er en saga blott:

La elevene selv få levere egenmelding uten bekreftelse fra lege, men med underskrift fra foreldrene eller andre godkjente pårørende, på inntil to dager sammenhengende, maksimalt seks ganger i løpet av skoleåret. Det gir mulighet for maksimalt 12 egenmeldte sykedager, som harmonerer med det som gjelder i arbeidslivet. Øk grensen på ugyldig fravær i faget fra ti til 20 prosent før det får konsekvenser for karaktergivinga. Dette harmonerer med det som er vanlig ved obligatorisk undervisning ved universitetet, som undertegnede kjenner godt til. 80 prosent tilstedeværelse i undervisninga anses altså å være tilstrekkelig for en student. Det bør det også være for en elev i videregående skole. Innfør obligatorisk samtale mellom elev, foreldre og skole når fraværsgrensen brytes. Her må årsakene til fraværet legges åpent på bordet, og er det sosiale problemer involvert, må det legges vekt på dette. Ingen må fratas standpunktkarakteren/halvårsvurderinga i faget før det er gjort grundige vurderinger av årsakene til fraværet. Ei «fraværsnemnd» med representanter for lærerne, elevene og foreldrene knyttet til trinnet, og som innstiller til rektor i slike tilfeller, bør vurderes.

Det må med andre ord ikke bli for enkelt å frata en elev karakteren i et fag, med de alvorlige konsekvensene dette fører til for den enkelte eleven med hensyn til videre utdanning og muligheter på arbeidsmarkedet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !