Snur bystyret fortsatt ryggen til barna på Tyholt og Valentinlyst?

Vil dere politikere ødelegge et godt boforhold for eldre?

En bekymringsmelding til bystyret fra Tyholts Ve og Vel (TVV), som representerer cirka 200 husstander og 600 personer rundt utbyggingen av Ocean Space Centre. Vi har lenge prøvd å få politikerne til å forstå at et rive- og byggeprosjekt på 50 000 m² er umulig å realisere uten enorme konsekvenser for barn og unge. TVV viser med numre på riggplan fra Multiconsult/Statsbygg noen problemområder som ikke stemmer med reguleringsplan og lovnader:

Tyholttunet barnehage blir anleggsrigg – uten erstatningsareal. Reguleringsplanen har ikke sikret riggplass; ikke på NRK-tomta, og i hvert fall ikke på området til Tyholttunet barnehage. Hvor skal vi gå for å leke?

blir anleggsrigg – uten erstatningsareal. Reguleringsplanen har ikke sikret riggplass; ikke på NRK-tomta, og i hvert fall ikke på området til Tyholttunet barnehage. Hvor skal vi gå for å leke? Skolevei blir til anleggsvei i Prof. JHL Vogts. Reguleringsplanen nevner ikke Prof. JHL Vogts som anleggsvei. Den sikres ikke med fortau iht. §5. Dette er en bratt bakke uten fortau, med en uoversiktlig sving ut i Paul Fjermstads vei. Cirka 30 barn ved Berg skole går her. Skal skolebarn og anleggstrafikk gå side om side i bakken?

Akebakken foran Tankhodet blir anleggsområde. «Småttis-bakken» ved Tankhodet et fint alternativ til Spruten, men stenges. Hvor skal vi gå for å ake?

Tankhodet blir anleggsområde. «Småttis-bakken» ved Tankhodet et fint alternativ til Spruten, men stenges. Hvor skal vi gå for å ake? Tårnet barnehage blir delvis anleggsrigg – uten erstatningsareal. Her er ca. 40 prosent av lekeareal omgjort til riggområde. Barnehagene brukes til frilek på ettermiddager og i helger. Hvor skal vi gå for å leke?

Spruten akebakke og friområde blir utilgjengelig. Cirka 230 barnehagebarn og 1200 skolebarn har Spruten og friområdet som nærturområde og utvidet skolegård.

Når anleggsgjerdet settes ved Tankveien, mister Spruten sin verdi for større barn. Dette bryter med reguleringsplanens §6.3; “I anleggsfasen skal anleggsgjerdet mot akebakken til en enhver tid ta så lite areal av akebakken som mulig." Se også § 8.3 «…hvor deler av Spruten er avstengt med sikkerhetsgjerder, skal det legges til rette for alternativt startpunkt for akebakken som sikrer tilsvarende høydemeter som i dag.» Dette er etter vår oppfatning umulig. Selv om det skulle bygges en høy rampe, vil området oppleves utrygt. En flat gressmatte er ikke noen akebakke. Samlet sett blir området så belastet at det blir mer utilgjengelig enn tilgjengelig. Hvor skal de 1430 barna dra på tur?

Skolevei blir sperret av anleggsvei. Hovedanleggsveien fra Valentinlyst til Marintek blir en voll som krysser skoleveien for ca. 100 barn på vei til Eberg eller Blussuvoll. Med samtidig bygging på Valentinlyst, hvor skal barna finne trygg skolevei? Se på de samlede konsekvensene av å gjerde inn et område på ca. 66 000 m² – å lage en enklave som bryter opp alle vante stier. Medregnet byggene, blir det ca. 78 000 m², dvs. elleve Lerkendal-matter. Vil det dukke opp hull i gjerdene?

NTNU tar ikke ansvar – hva med kommunen? Da Sintef besluttet å legge to av laboratoriene på Torgård i stedet for på Tyholt, fikk NTNU en mulighet til å trekke bassengene bort fra Spruten, unngå at kontorbygget skyggelegger barnehage og boliger og flytte hovedinngangen lenger ut av boligområdet. NTNU grep dessverre ikke sjansen.

Samlet belastning er uakseptabel med en anleggsperiode på minst seks år. De minste vil måtte leve med støy i hele sin våkne tid, klokka 7–19. Vi forventer at politikerne passer på – uansett hvem som bygger, og at det tas hensyn til barn – uansett hvor de bor. Hva gjør dere for at barnefamiliene ikke skal flykte fra Tyholt og Valentinlyst?

