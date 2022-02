Du skaper polariseringen i samfunnet

To biler frontkolliderte på E39

Ikke bygg deg et ekkokammer. Vi bør alle begynne å ta mer ansvar. For våre handlinger, hva vi sier og hva vi gjør. Hvorfor det, tenker du kanskje? Det er jo de andre som ikke kan oppføre seg. De andre som tar feil. Det er jo de andre som må ta mer ansvar. Hører du selv ironien? Hva gjør vi? Vi blokker folk vi er uenige med på sosiale media. Vi sletter venner som ikke deler de samme holdningene som oss. Om det er politisk ståsted, vaksinasjon, religion eller noe annet. Vi liker ikke dem vi er uenige med.

Om vi ikke er 100 prosent enige med en persons meninger og utsagn, stempler vi alt personen sier som idiotisk. Vi avfeier annen kunnskap og andre perspektiver fordi de kommer fra noen vi ikke er helt enige med. Vi oppsøker media og bøker som kun støtter våre ensidige meninger. Vi hater alle offentlige mennesker som gjør en feil og glemmer aldri den ene feilen de gjør. Men vi er flinke til å glemme mye av det gode som er gjort.

Oppsummert skaper vi våre egne, trygge ekkokammer som vi kan føle oss komfortable i, for der er det jo ingen som er uenige med oss. Vi sitter der på en pidestall og ser ned på alle de andre. Der oppe får vi bekreftet at alt det vi tenker er sant, og gud hvor deilig det er. Vi må skjerpe oss, ta ansvar og tåle en god og voksen diskusjon.

Meninger handler ofte om sak og ikke person, og det kan være vanskelig å forstå forskjellen mellom dem. Dine meninger er ikke viktige. Ja, jeg sa faktisk akkurat det. Dine meninger er ikke viktige. Et gjennomsnittsmenneske har utallige meninger i løpet av et liv. Gang det opp med antall mennesker i verden, og tallet blir enormt. Vi gjør lurt i å ikke legge så mye prestisje i hva vi mener. Meninger endrer seg i løpet av livet.

Hva kan vi gjøre i stedet? Øv deg på empati og sett deg selv i andres sko. Ville du ha skrevet i kommentarfeltet på den måten som du gjør om du hadde skrevet til din mor, datter, bror eller far? Ville du ønsket at noen skrev eller sa noe på den måten til deg? Om ikke, ta deg noen minutter, pust og tenk på hvordan du formulerer meningene dine. Vis respekt for dine medmennesker, uansett hvor uenig du er med dem.

Ikke slett venner på Facebook eller andre sosiale medier. Om du er uenig med noen, ta en respektfull diskusjon med vedkommende. Orker du ikke diskutere, er det i det minste en verdi i seg selv å vite hva andre mennesker der ute tenker. Det er nyttig kunnskap og perspektiver å ha med i livet. Unngå fristelsen til å bygge deg et ekkokammer.

Søk etter enighetene heller enn uenighetene. Vi har alle ting vi er enige med hverandre i. Selv om du ikke er enig i noens kjerneverdier, kan du velge å fokusere på det du faktisk er enig i. Kanskje du til og med får nye perspektiv som skaper enda mer empati og forståelse. Tenk hvor fint det hadde vært!

Les nyheter fra forskjellige kilder. Finn nyhetsartikler fra skandinaviske, amerikanske, asiatiske, afrikanske, høyreorienterte, venstreorienterte, liberale og konservative kilder. Bli kjent med de ulike perspektivene som finnes der ute og hvordan andre ser på saken du leser om. Det vil gi deg verdifull innsikt og gjøre at du forstår andres synspunkt lettere.

Ha meninger om sak og ikke person. Mange faller dessverre for fristelsen til å stemme på et parti fordi en person er likandes. Når du ser etter parti å stemme på under valget, finn ut av hvilke saker som engasjerer deg mest. Dropp teite politiske debatter som kun handler om å kaste skitt på hverandres person. Les partiprogrammene eller ta en undersøkelse som fokuserer på sakene. Da kan du påvirke samfunnet i den retningen som engasjerer deg mest.

Vi er alle jordboere. Vi er alle verdige grunnleggende respekt og aksept, uavhengig av status, meninger og holdninger. Vi er alle feilbarlige mennesker som har mange ulike sider, både gode og mindre gode.

Legg bort ditt ego, bruk empatien du har opparbeidet deg i løpet av livet og vær nysgjerrig på mennesker rundt deg, så skal du se at noe magisk skjer!

