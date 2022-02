Kabel over Dovre er ikke en prioritert oppgave

Saken oppdateres.

I Adressa torsdag 10. februar sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør og leder for kraftsystem og marked i Statnett, at Statnetts oppgave er for så vidt ikke å passe på strømprisen, men sørge for at prisen i Nord-Norge og Midt-Norge blir best mulig for AS Norge. I klartekst betyr det at han og Olje- og energidepartementet (OED) ønsker europeiske kraftpriser og mer inntekter til staten betalt av husholdningene nord for Dovre.

Nå er det på tide at statsråden setter ned foten og instruere statsforetak at kabel over Dovre ikke er en prioritert oppgave – nettleien bør heller ikke økes, den er høy nok. Vi ønsker ikke å betale for å sende strømmen til England og Tyskland. Vi har nok utvekslingskabler i vårt prisområde, både til EU (Sverige) og andre prisområder.

Når mer strøm fraktes fra Nord-Norge og Midt-Norge til steder lenger sør i landet og til utlandet, øker transportkostnadene. Og det forundrer meg ikke at vi også må betale disse gjennom nettleien.

Hadde jeg vært statsråd i OED, ville jeg gitt husstandene en strømpris etter selvkostprinsippet gjennom kommunal avgift underlagt lover- og forskrifter som for vann og avløp. Overskuddskraft kan produsentene selge til markedspris der selvfølgelig kostnader fra det sentrale strømnettet inngår i produktet.

