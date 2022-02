Skal vi prioritere Trym med dysleksi eller analfabeten Karim?

Saken oppdateres.

Framfor å tilføre friske midler til sin nye strategi for opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever, henter fylkespolitikerne pengene fra elever med behov for spesialundervisning. På denne måten settes sårbare elevgrupper opp mot hverandre.

Daglig kommer det mennesker på flukt til Trøndelag. Blant dem ungdom med ulik bakgrunn. Noen kommer fra ressurssterke hjem og har mange års skolegang fra hjemlandet, andre er analfabeter. Felles for alle elever med innvandrerbakgrunn er at de må lære seg et nytt språk, en ny kultur og få anledning til å slå rot i det nye nabolaget sitt. Utdanningsforbundet Trøndelag har lenge etterspurt et godt og likeverdig opplæringstilbud for våre nye innbyggere. Et tilbud som anerkjenner at disse elevene har behov for nok tid til å lære seg norsk, gitt av lærere som har den nødvendige kompetansen.

Trøndelag fylkeskommune skal ha ros for å ha tatt dette behovet på alvor og utarbeidet en ny strategi for opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever. Intensjonen er at flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring. Den store mangelen er friske midler til å finansiere opplæringstilbudet.

Fylkestinget vedtok i desember 2021 at pengene til dette opplæringstilbudet skal komme fra å omprioritere innenfor dagens rammer. I budsjettet står det svart på hvitt: «En omprioritering vil gå på bekostning av annen aktivitet. Dette innebærer blant annet at noe av dagens midler avsatt til spesialundervisning flyttes til styrking av innføringstilbudene og kombinasjonstilbudene med miljøarbeider.»

Utdanningsforbundet Trøndelag er bekymret for at skolene nå må kutte i vikarbudsjettet, i spesialundervisningen eller at klasser må slås sammen fordi politikerne ikke har tilført friske midler til de minoritetsspråklige elevene. Mest bekymret er vi for at man på denne måten setter to sårbare elevgrupper opp mot hverandre. – Elever som har rett til spesialundervisning mot elever med flyktningbakgrunn.

Hvilken elev skal man nedprioritere? Trym med dysleksi eller analfabeten Karim? Utdanningsforbundet Trøndelag er glad for at strategien nå skal realiseres. Men en så viktig satsing må følges opp med ressurser, og det er fylkestingets ansvar å finne friske midler, slik at alle elever i Trøndelag kan fullføre og bestå videregående utdanning.

