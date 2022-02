Budsjettbalanse trumfer de sårbare barna

Saken oppdateres.

Dette er et debattinnlegg til støtte for de ti enhetslederne i kommunale barnehager som skrev innlegget «Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn». Takk for at dere tar bladet fra munnen og sier ifra om galskapen som råder i barnehagene som skal ta hånd om barn med behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Kjære kolleger i ti kommunale barnehager! Vi deler betraktningene 100 prosent.

I Trondheim kommune har det systematisk over mange år forekommet innsparinger på ressursene som skal gå til barna med særlig behov for tilrettelegging og oppfølging. Politikerne er mest opptatt av å få ned merforbruket på budsjettet, da barnehagene over år har brukt for mye penger på å følge opp disse barna.

I stedet for å erkjenne at grunnbemanningen er for tynn, og at det koster å gi en forsvarlig oppfølging som ivaretar barnas enkeltvedtak om hjelp, kutter administrasjonen i stedet ressursene flatt med ostehøvelen. Administrasjonen og politikerne skyver ansvaret nedover på grunnbemanningen, som fra før er hardt prøvd med for tøft arbeidspress og skyhøyt sykefravær. Skjønner dere ikke at arbeidspresset og samvittigheten over å ikke strekke til, henger sammen med sykefraværet?

Barnets enkeltvedtak om spesialpedagogisk tilrettelegging og/eller tilrettelegging etter § 37 skal følges opp av spesialpedagog eller ekstraressurs, som kommer i tillegg til grunnbemanningen. Det gir kvalitet i oppfølgingen av barnet med spesielle behov. Hvor er Statsforvalteren som skal føre tilsyn med lovligheten av dette? Det er på tide å komme fram fra under bordet, hvor dere gjemmer dere.

Politikere, dere sitter med ansvaret for de mest sårbare barna, men snur dere vekk og vil ikke ta i dette. Våkne opp og ta inn over dere at barnehagene har for lite ressurser, både til grunnbemanning og til bemanningen som skal følge opp barn med spesielle behov. I stedet er dere mer opptatt av å bruke en halv milliard på et ski-VM stadig færre fatter interesse for.

Ingen av dere tør å stikke hodet inn i vepsebolet som omhandler underfinansierte barnehager, og ressurser til sårbare barn. Det er vel sikkert lettere å fange velgere med å kunne sole dere i glansen av et nytt ski-VM, enn å stå og se de sårbare barna og familiene deres i øynene.

