Hva er en park?

For cirka to år siden var jeg på et møte arrangert av en utbygger. Der presenterte de trinn to av sin utbygging. Dette området skulle inneholde høyblokker, lavere blokker og rekkehus. Men det skulle også ha ikke bare én, men mange parker, lekepark, treningspark, hagelagets park, til og med en sansepark skulle det bli. Når jeg da så på størrelsen på området som skulle bygges ut, undret jeg på hvordan disse parkene skulle få plass.

Hvor mange kvadratmeter grønt må til for at det passer å bruke begrepet park? Kan er park være ti kvadratmeter? Veldig mange boligutbyggingsområder får navn som inneholder ord som bringer tanker og følelser mot natur, for eksempel: hage, bukt, sol, blomster, eng, park, sjø, fjord.

«Vi trenger ikke hage», synger Ine Hoem, «vi har parker å løpe i». De «gamle» blokkområdene har stor avstand mellom blokken – de har nærmest parker rundt seg. De ble bygget i en tid noen hadde fokus på folkehelse og sosial boligbygging. Jeg liker byliv, kafeer, spennende bygninger og folkeliv. Men de fineste byene har også parker og gangveier ved fjord eller elv. Slik det bygges nå, må jo folk kjøre for å få luft og lys og gå i noe grønt. Flere politiske partier argumentere med at folk skal få bo sentrumsnært og ikke være avhengige av bil.

Flere boligutbygginger kunne gitt gode boområder om det hadde vært droppet en blokk eller tre! Det jeg ønsker med dette innlegget, er å be politikerne våre om ikke å godkjenne utbygginger som ligger så tett og med så mange høye blokker som de vi får nå. Jeg tror ikke det er bra for folk!

Forskning viser at det gir mennesker bedre fysisk og psykisk helse å ha luft og lys og kunne se noe grønt. Det er godt å kunne se himmel, hav og trær. Bygninger kan være stygge eller pene, og smaken er forskjellig, men vi trenger å se noe annet enn husvegger. Mer enn navn som gir positive assosiasjoner, trenger vi luft og lys og grøntområder. Nå bygges det for tett! Gi barna parker å leke i!

