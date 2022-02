Samholdet i stallen og på tribunen var unik

Her er ikke pandemien over - fjerner ingen tiltak

Denne uken var en 90 år lang travhistorie over på Leangen. Det siste hesten hadde travet over mål, spillerne på tribunen hadde vunnet eller tapt for siste gang på Trondheim og Trøndelags hovedarena for hesteløp. Dette samholdet både på tribunen og i stallområdet har vært helt unikt for hesteinteresserte.

Opplevelsen å være «live» på en travbane, enten du er spiller, mor, bror, søster, onkel, tante, nabo til en av starthestene, den opplevelsen er meget spesiell og må oppleves! Dessverre skjer ikke det lenger i Trondheim etter at anlegget er solgt og en ny travbane gjøres klar på Fannrem i Orkland.

Etter flere år med studier i England og timer på hesteryggen, møtte jeg en dag tidlig på 1970-tallet et par personer som hadde travinteressen inne. det var Carl Petter Brun og Peter Setsaas. De hadde kjøpt en åring av Benito Nava (musiker i Britannia) og ville gjerne ha en partner. Dermed var Stall tripet (tre Petter) et faktum. «Domino» het varmblodshesten som skulle gjøre oss glade, men det gjorde den ikke. Trener Harald Lunde prediket at dette var det største talentet Leangen huset, men den ble skadet.

Etter den skuffelsen begynte jeg å satse på egne hester, med varierende hell. Resten er en serie med opp- og nedturer, mest ned. Og slik var det også for alle de håpefulle som møtte på arenaen, der bare fem prosent av hestene gikk med overskudd, men, entusiasmen var likevel enorme og ekte.

Hestene kom fra hele Trøndelag, og det var imponerende å registrere hvordan de med 4–5 timer reise hver vei møtte i stallene hver løpsdag. Spesielt var det også i den tiden folk fra Fosen ba oss om å sette sine hester i tidlige løp, slik at de rakk siste ferja hjem.

På 90-tallet måtte alt spill gjøres på banen, noe som til en viss grad forklarer hvorfor det var relativt hyggelig med folk til stede på løpsdagene. Slik er det ikke lenger, mer enn 96 prosent av omsetning gjøres elektronisk. Derfor avtok interessen for å komme på banen på løpsdager utover i 2000-tallet. Det var bare den harde kjerne som møtte opp, og i perioder var restauratøren Haralds Selskapsmat, ganske frustrert over dårlig omsetning i restaurant og kafeteria. «En pølsebod i hver ende av oppløpet hadde fylt oppgaven», var omkvedet.

Fra at det var 2000–3000 mennesker til stede på løpsdagene, sank oppmøtet etter hvert til 200-300, samtidig som gjennomsnittsalderen på de frammøtte økte sakte, men sikkert. De trofaste, som var rekruttert, delvis gjennom et liv i stallene, og sin glødende interesse for sporten, har sett på den ukentlige friheten til å kunne satse noen kroner på banen. Noen vant, men de fleste tapt noen kroner. De satset på feil hest.

Også Leangen har hatt sine opp- og nedturer. Jeg har mange tanker om prosessen rundt framtiden til Leangen, både gjennom planene om å gjøre banen til en ren racingbane, til å selge anlegget. Og kampen om hvor en ny travbane skulle ligge. Jeg mente det beste hadde vært et hestesportssenter og travbane i Klæbu, men slik gikk det ikke.

Det kunne vært skrevet mye om alle omkampene og uenigheten, både om eierstruktur og planene videre for Leangen. De siste årene har travsporten i Midt-Norge vært unisont enige om at Leangen var gått ut på dato, både når det gjaldt løpsbanens egenskaper, fasilitetene for deltakerne og for publikum.

Travsporten i Trøndelag går nå inn i en ny tid. Vi får håpe at travfolket finner en ny arena på Fannrem. Jeg er likevel dypt bekymret for at vi har forspilt våre muligheter til å få en lenge etterlengtet vitalisering av travsporten i Midt-Norge. Det som er utfordringen for sporten nå, er om valgt sted, er best egnet til å skape ny interesse, og derved engasjement, ved det å være deltaker i hestesporten.

