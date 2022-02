«Flaskepåfyllingsmetoden» - gårsdagens pedagogikk

Saken oppdateres.

Skolelederforbundet ser formannskapets vedtak om å ta igjen tapt progresjon etter koronapandemien og ønsker å svare ut dette i et elevperspektiv. Sentral i LK20, samt i opplæringsloven som er ute på høring, er elevens stemme. I en periode på snart to år har elevene våre lidd under strenge begrensninger, adskilte lekeplasser, manglende fritidsaktiviteter og et stort skolefravær på grunn av pålegg om å holde seg hjemme ved sykdom.

Dette har naturligvis også ført til at kompetansemål kan ha blitt gjennomgått uten at eleven har vært til stede. Likevel synes det ikke å være kompetansemålene i matematikk elevene savner mest, men å være sammen. Å kunne ha felles arrangementer som gir samhold og trivsel på skolen. Etter en pandemi ønsker derfor Skolelederforbundet Trondheim å stille våre politikere spørsmålet: Har dere snakket med elevene?

Etter to år med pandemi, der mange barn stort sett har vært hjemme og ikke fått øvd seg på sosiale ferdigheter. Er det da fokus på kompetansemål i matematikk politikerne bør bevilge penger til? Og hvilke læringsteorier støtter de seg til når det er mulig å ta igjen progresjon? Hva skal måles og hvordan? «Flaskepåfyllingsmetoden» er «pedagogikk» skoleledere jobber daglig for at ikke skal være en del av skolens pedagogiske praksis.

Hvilke signaler gir vi nå til barn, foresatte og skoleledere med tanke på læring og hvordan læring foregår? Hva er å ta igjen tapt progresjon? Karakteren 3? Karakteren 6? Når er vi fornøyd? Når eleven føler seg ensom etter to år på rommet hver bidige ettermiddag, er det ekstra fokus på kompetansemålene i engelsk vi skal iverksette?

Både Grunnloven, FNs barnekonvensjon og læreplanen anerkjenner skolens betydning som arena for barns og unges læring, mestring og trivsel. Danning og utdanning er gjensidig avhengig av hverandre. Skolene har gitt uttrykk for ønskede midler til å iverksette sosiale tiltak for inkludering og trivsel. At den overordnede delen av læreplanen står i sentrum.

Skolelederforbundet stiller seg derfor spørrende til kilden formannskapet har brukt for å fatte et slikt vedtak. Oss bekjent har ikke skoleledere i forbundet blitt spurt. Da håper vi i alle fall elevstemmen er hørt! Dette vedtaket ser Skolelederforbundet på som nærmest umulig å gjennomføre samtidig som vi ivaretar elevens beste.

Vedtaket kommer til å ha stor inngripen på skolehverdagen til både elever, lærere og skoleledere, og vi er frykter at man ikke klarer å oppnå det formannskapet ønsker. Dette ønsker vi å beklage på forhånd, fordi det er fattet et vedtak og skapt en forventning, som vi sannsynligvis ikke vil være i stand til å oppfylle.

