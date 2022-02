Jeg gråter sammen med grønnsaksprodusentene

Her er ikke pandemien over - fjerner ingen tiltak

Så lite debatt som vi har om matsvinn, skulle en tro at det var tabubelagt. Dersom det forsvinner mer matjord nå, hvilket verdisystem har vi da? Neppe det jeg forener med et mer liberalt syn på tilværelsen. Trenger vi fortsatt all den luksus vi har blitt vant til siden 80-tallet?

Jappetidens storhetsideal har vart i årtier. Trenger vi fortsatt å etablere nye bedrifter i hopetall fordi vi stadig vekk ønsker nye investeringer? Folk har hytter større enn sine egne hjem. Flere biler i en familie har blitt vanlig, og folk skifter til stadighet ut inventaret. Brukte møbler destrueres fordi de ikke har noen verdi lenger. Kjøp og kastmentaliteten har blitt en selvfølge og vil ingen ende ta.

Tilbake til matsvinn, et tema som ingen har interesse for fordi «eliten» kan betale for sine innkjøp. En grønnsakprodusent fra Frosta satt der med sine tårer fordi hans deformerte gulrøtter måtte kastes hvert år, visstnok tusenvis av kilo. Nå lurer du vel på hvorfor gulrøttene måtte kastes, jo fordi utseendet deres ikke passet inn i plastformene som en eller annen produsent har laget. Altså, du skjønner vel poenget. Som medlem av Fattignettverket Norge gråter jeg sammen med disse grønnsakprodusentene som ser sitt livsverk ødelagt.

Jeg er minstepensjonist og kan godt tenke meg å stå i kø for å få tak i litt billigere mat, men hvem er du? Ønsker du en politikk som gjør at bønder må se avlinger av god mat gå tapt? Er sunnhet til for kun de med høyest inntekt? Tonnevis med brød går også hver dag rett i søpla. Hvorfor går det ikke an for oss «fattige» å få kjøpe disse og andre matvarer til sterk redusert pris? Næringsinnholdet er vel det samme sjøl om gulrøttene har skeiv topp.

Jeg håper at jeg med dette innlegget får startet en ny debatt med kyndige fagfolk i spissen. Jeg er ingen ernæringsfysiolog, heller ingen stor retoriker med tonnevis av fine ord, men er født inn i en familie med både næringsvett og sunn, praktisk tankegang. Der spiste vi de gulrøtter som ble dyrket på egen jordlapp samt de med jord på som kom fra butikken. Det var vel ingen av oss som spekulerte i at de som var deformerte, hadde en bismak.

Jeg ønsker inderlig å komme i kontakt med personer med samme tankegang. Kan vi komme sammen og diskutere matsvinn og all matjord som forsvinner fordi vi ikke tenker langsiktig nok?

