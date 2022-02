All grunn til å være skuffet over håndteringen av tapt skole

I Adressa 17. februar kan vi lese tre organisasjoner for ansatte i skolen hamre løs på Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDGs meget dårlige forsøk på å rette opp skadene pandemien har påført elevene. Bakgrunnen var at disse partiene etter forslag fra Senterpartiets Marte Løvik denne uke påla lærerne å:

sikre at barn og unge som har tapt progresjon, skal få dette igjen så læringsmål i alle fag nås.

Sikre at elever som skal over i nytt skoleløp, skal få ta igjen tapt undervisning.

På vegne av Høyre gikk jeg hardt ut mot de rødgrønne partiene for dette vedtaket. Jeg karakteriserte det som useriøs. Useriøst fordi det ikke er realistisk.

Det er altså helt feil som Adressa skriver at «politikerne vedtok» dette. Det var flertallspartiene Ap, Sp, SV, MDG og Rødt som gjorde det. Frp, Venstre og Høyre argumenterte alle sterkt mot å pålegge lærerne det siste de nå trengte: Belastningen med å få en oppgave fra Ap og co. som de umulig kan løse. En oppgave som i verste fall utløser forventninger ingen kan innfri. Arbeidsgivere som gir umulige oppgaver, er en sikker kilde til frustrasjon og sykefravær.

Det er også feil når noen av organisasjonene sier at politikerne ikke snakket med dem. Etter å ha sett Marte Løviks forslag, ringte jeg skoleledere og Utdanningsforbundet. Da fikk jeg bekreftet det jeg som lærer og oppvekstpolitiker visste meget godt: Dette var et meget dårlig forslag. Alle bekreftet at ingen kan løse utfordringen to år med pandemi har skapt for 300 kroner pr. elev.

En skoleleder sa det meget godt: Bare kartleggingen som er nødvendig for å oppfylle Løviks intensjon, vil koste mer enn de 300 kronene fra regjeringen. Dette var bakgrunnen til at jeg gikk så langt som å si at et forslag fra en kollega i formannskapet er useriøst.

I formannskapet siterte jeg fra Smart-modellen som er mye brukt for å kvalitetssikre målsettinger. Modellen sier blant annet at mål skal være realistiske: Målet du setter opp, bør være realistisk slik at du virkelig tror at du kan oppnå det. Mange mennesker har ofte for store ambisjoner og ønsker å nå mange og store mål på kort tid. Ofte fører dette til skuffelse og en følelse av å ha mislykkes.

i 2021 sa Ap nei til Høyres forslag om en sommerskole. Sammen med andre tiltak kunne den bidra til å tette hullene elevene fikk under pandemien. Jeg skjønner at Ap og co. har skjønt at det var dumt å stemme ned forslaget fra Høyre om sommerskole i 2021. Men å gi lærerne en urealistisk oppgave på visjonsnivå, var ikke et konstruktivt bidrag for å rette opp skaden.

