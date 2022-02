Er skolesekker en fylkeskommunal oppgave?

Mener trønder kan ha betalt for å se på overgrep mot barn over nett

Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylkeskommune skal bruke 1,2 millioner kroner på at alle førsteklassingene i Trøndelag skal få «gratis» skolesekk også i 2022. Til tross for at en reduserer kvaliteten på sekkene, ved å gå bort fra ekstra polstring ved hoftene, øker utgiften i år med 290 000 kroner.

At svært mange av disse sekkene brukes kun ett år, da mange andreklassinger ikke vil ha «førsteklassingssekk», ser ikke ut til å bekymre administrasjonen og det politiske flertallet nevneverdig. En mener nå å ha sikret bærekraft og gjenbruk ved at en også bruker fylkeskommunale midler på å samle inn de sekkene som barna ikke lenger vil ha, og sender dem til Afrika. Skolebarn i Afrika må gjerne få brukte skolesekker fra Trøndelag, men hvordan det ble en fylkeskommunal oppgave, finansiert med trafikksikkerhetsmidler, er en interessant studie i fylkeskommunal logikk og sløsing.

Vi mennesker har alle individuelle ønsker og behov. Det er derfor egentlig ganske meningsløst at Trøndelag fylkeskommune skal sløse bort penger på å påtvinge barna sekker de ikke trenger. Vi i Fremskrittspartiet har tro på at trønderske foreldre selv klarer å skaffe gode ryggsekker til barna sine, og sikre dem på skoleveien med fornuftig refleksbruk. Jeg tror dessuten at skolesekker som barna selv får være med å velge, blir brukt i mer enn ett år. Disse sekkene kan også samles inn når barna vokser fra dem og sendes til Afrika, av aktører som har kompetanse på slikt, uten at det må være en fylkeskommunal oppgave.

Fremfor å være et trafikksikkerhetstiltak har skolesekkordningen endt opp som en dyr og ineffektiv «reklamekampanje» for Trøndelag fylkeskommune. Ut fra min kjennskap til fylkeskommunens skrale økonomi er det lett å finne andre områder der disse 1,2 millionene kunne gjort mer nytte. Kanskje kunne de i stedet blitt brukt til reelle trafikksikkerhetstiltak rundt om i kommunene i Trøndelag?

