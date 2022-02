Hva kan vi gjøre for å hindre at krig bryter ut i Europa i 2022?

Mener trønder kan ha betalt for å se på overgrep mot barn over nett

Åpent brev til statsminister Støre og utenriksminister Huitfeldt: Vår felles Europeiske historie er grunnlag for å forstå hvor viktig det er at man finner en fredelig løsning for Ukraina-Russland-konflikten. Den fremstår nå som en konflikt som bokstavelig i takt med at vårløsningen kommer, sklir ut i en gjørmete hybridkrig. Europa må nå forhindre at det skjer, og det er betimelig å spørre om hva Norge og Europa gjør for å få partene til forhandlingsbordet:

Hva kan Europa gjennom Nato gjøre sammen for å stoppe Russland, og ikke minst finne en løsning som forhindrer at krig bryter ut i Europa? Sabelraslingen fra Russland som utspiller seg i disse dager ovenfor Ukraina, er svært bekymringsfull. Et spørsmål som mange stiller seg, er om regjeringssjefene i Europa tar innover seg det ansvaret de har. Gjør de alt de kan for å hindre at krig oppstår? Selvsagt gjør de det!

Men la spørsmålet minne oss om hvor alvorlig situasjonen er, ikke bare for Ukraina, men for hele Europa. Mens regjeringene i Europa har sitt å stri med i sin innenrikspolitikk, enten det er etterforskning av Downing Street nr 10 under pandemien, energikrisen i Europa eller bytte av ledere med ny regjering i Tyskland og valg i Frankrike kan mye forstyrre fredsarbeidet.

Jeg ber om at Norge tar et initiativ for at de europeiske lederne nå står sammen i et felles møte med Putin. De må i klartekst være tydelige på at vi i 2022 ikke invaderer naboland uten at det får ekstreme konsekvenser for hele Europa. Dette må gjerne bli gjennomført som et toppmøte i Oslo. Som innbygger hadde jeg satt stor pris på en oppdatert informasjon om et slikt møte, og at det blir reist en større nasjonal debatt om hva regjeringen akter å gjøres for å sikre varig fred i Europa.

