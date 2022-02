Når treåringer er mindre verdt enn toåringer

Mener trønder kan ha betalt for å se på overgrep mot barn over nett

Min datter på 2,5 år har gått i en familiebarnehage i siden hun var ett år. Vi valgte bevisst denne barnehagen fordi den var mindre og fordi vi hadde hørt mye positivt om den fra bekjente. Etter dette barnehageåret skal barnehagen avvikles og alle barna må bytte barnehage. Min datter hadde uansett måttet bytte siden den er en barnehage for små barn opp til tre år.

Jeg er opptatt av at mitt barn skal trives i barnehagen og føle seg trygg. Det kan være vanskelig for alle, og spesielt for de små å plutselig komme inn i nytt miljø med mange ukjente mennesker og barn. Barn i dag har levd i en ganske beskyttet verden der de ikke har hatt så mange venner på grunn av korona, og har kanskje derfor et enda større behov for trygge rammer rundt seg med folk de er trygge på.

Da vi nå skulle søke ny barnehage, ville jeg gjerne at min datter skulle føle seg trygg i overgangen, så valget falt på Steinerbarnehagen i Ila av to viktige grunner:

Barnehagen er ikke for stor så overgangen fra en liten barnehage, blir ikke for overveldende. Tre av min datters beste venner fra barnehagen skal gå der. Noe som bidrar til at det føles tryggere for henne.

I går kom svaret på søknaden: «På grunn av økonomiske grunner må vi ta inn toåringer i 2022». Jeg visste ikke at barnehagene får dobbelt så mye støtte for en toåring kontra en treåring, og hadde jeg visst dette da jeg søkte barnehage første gangen, hadde jeg kanskje valgt annerledes.

Det er noe alvorlig feil med systemet når barns beste ikke betyr mer enn penger. En treåring som må bytte barnehage vil alltid være mindre verdt enn en toåring på grunn av at hen ikke er verdt nok i penger. Det kan ikke være slik at barn skal måles i penger, og ikke i hva som er det beste for dem.

