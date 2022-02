Så vidt vi holder hodet over vannet.

All grunn til å være skuffet over håndteringen av tapt skole

Jeg har hele mitt voksne yrkesliv vært i barnehage. Faktisk i 26 år pluss litt vikariat under utdannelsen. Så nesten 30 år. Jeg har aldri vært i tvil, aldri egentlig sett meg tilbake. Jeg stortrives med små mennesker. Deres undring og måte å se verden på har fasinert meg. Jeg digger å komme på jobb, og du hører «Hei Grete», med glede i stemmen. Forventningsfulle barn som blir glad for at nettopp jeg kommer på jobb. Og ikke bare meg, de andre får samme mottakelse. Barn som tilbringer mange av sine våkne timer sammen med oss som er på jobb.

Men: Vi har nå vært gjennom to rare, slitsomme år. Vi har brettet opp ermene, vært innom rødt, gult og grønt nivå. Vi har vært i all slags rare kohorter, noen helt tullete uten mening til og med. Vi har organisert og jobbet på, for alt skulle jo bli bra. Og vi har vært heldig, helt til nå. Vi har hatt lite smitte og lite annen sykdom blant både voksne og barn. Men senhøsten 21 var det slutt på å holde sykdom ute. Vi har hatt forkjølelser, feber, omgangssyke og selvsagt tilslutt kom korona. Mange syke barn, og når en jobber tett på små barn, smitter det også til voksne. Og ettersom alle trenger vikarer, blir det manko på det også. Vi har vært heldige, for vi har utrolig dyktige vikarer, det er bare så få av dem.

Men når den ene voksne etter den andre får to streker på testen, får omgangssyke for andre gang samme måned eller selv har barn som er syke, da blir det tilslutt for få hender. Det hjelper så lite når styresmaktene gir anbefaling om fire dager hjemme ved korona, men kom hvis du er frisk. De fleste voksne har hatt en heftig runde med feber og sjaber form, så fire dager har vært nødvendig. Barn som hangler blir sendt i barnehage, for foreldrene er også presset fra sine arbeidsgivere. Barn trenger ikke å testes. Spiralen av sykdom blir uendelig.

Så kjære foreldre, ha litt tålmodighet med oss nå. Vi gjør så godt vi kan. Når vi må ha kortere åpningstid en dag, to dager for å få en slags forsvarlig drift, så gjør vi det ikke for å være vanskelig. Vi må faktisk forsøke å ha en viss sikker drift. Det vi forvalter er uerstattelig. Det er så vidt vi holder hodet over vannet. Vi har ikke hatt hjemmekontor, fritt for smitte. Vi har stått i det i to år.

Vi skifter bleier på ettermiddagen, med tre barn til på slep, for vi er alene på avdeling. En voksen kler på 18 barn, organiserer ventekø til den andre voksne som har ryddet og vasket etter lunsj, er klar til å bli med ut .... hvor lenge orker man? Vi blir ikke prioritert i lønn eller andre goder. Forsøker man å rette oppmerksomhet mot bemanningssituasjonen i barnehage, får man lite gehør. Men nå må det bli god natt, for i morgen er det karneval. Og Svampebob må på lading.

