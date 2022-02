NTNU Campus og KAMD-bygg

Har over 200 reisedøgn i året: – Går ikke an å ha base i Trondheim

Trondheim SV: Departementet må sørge for at det blir arkitektkonkurranse

Saken oppdateres.

Noen kommentarer til den pågående debatten om NTNU Campus. Faktum er at det er campusprosjektet som har satt rammene for framdrift og volum/areal, ikke Statsbygg. Et annet faktum er at NTNU, kommunen og andre som gjerne vil samarbeide med NTNU, har egnede og tilgjengelige tomter for Campus rundt Gløshaugen og i Midtbyen. Vi må altså ikke la oss lure til å tro at valgte tomter er eneste alternativ.

LES OGSÅ: Tar arkitektkrangel om campus til Stortinget

Men hva er den viktigste diskusjonen nå? Det er at rammene for campusprosjektet er satt feil, det vil si volumet for KAMD-bygget er for stort for tomta! Og som flere allerede har påpekt, så løses ikke det med en arkitektkonkurranse, men i reguleringsplan som skal vedtas av Bystyret i Trondheim i løpet av året. Og da blir det litt som høna eller egget – rammer eller arkitektur først?



Minner om at campusprosjektet arrangerte en plan- og designkonkurranse i 2017. Vinnerprosjektet derfra er nå historie fordi rammene for konkurransen viste seg å være feil, og ikke politisk forankret. Den gang ble NTNU frarådet av fagfolk å ha konkurranse, men lyttet ikke, og nå er det motsatt. Nå anbefales konkurranse men «prosjektet» vil ikke!

LES OGSÅ: Statsbygg sier nei, men formannskapet vil ha arkitektkonkurranse for NTNU-bygg

Uansett har vi demokrati, og dersom politikerne virkelig har ønske om, og vil ha god byutvikling, må de være sitt ansvar bevisst og si stopp til feil rammer og for store volum. Det må gjøres for KAMD-tomta og også for NTNUs «Innovasjonssenter» på Hesthagen, som ennå ikke har fått så mye oppmerksomhet, én km lenger sør. Her planlegges det også altfor stort for tomta si.

NTNUs nye bygg sprenger vedtatte gatelinjer og høyder på Elgeseter, og det går på bekostning av byrommene som er fellesskapets rom. Alle med rettferdighetssans vil si at det er feil! Og en trenger ikke være arkitekt for å se at de volumene som Statsbygg foreslår på vegne av NTNU campusprosjektet, er for store! Vi må sette vår lit til politikerne denne gangen også, at de er kloke og modige, og setter en stopper for gigantomanien, slik at vi får både bygg og by å være stolte av!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !