Nytt KAMD-senter må gjennom arkitektkonkurranse

KAMD, Senter for kunst, arkitektur, musikk og design, er en del av det store samlingsprosjektet for campus i Trondheim. Statsbygg har bestemt at bygget ikke skal gjennomgå en arkitektkonkurranse. Grunnen er pengenød og tidsnød.

Trondheim SV støtter kommunens nyansatte byarkitekt, Are Risto Øyasæter, i at dersom NTNU skal integreres som et ekte byuniversitet, fortjener innbyggere, studenter og ansatte å kunne debattere flere alternative løsninger. I en tid hvor det snakkes varmt om samskaping og innbyggerinvolvering, er det i den store sammenhengen en liten kostnad å ta den pausen en konkurranse krever, noe Statsbygg bør unne oss.

Campus-utbygginga er byens største utbygging i vårt århundre. Byggene, og hvordan de konstrueres er ikke bare pedagogiske verktøy for arkitektstudenter, men viktige signalbygg for oss som bor her nå, og for dem som kommer etter. Det vil også være naturlig å få innspill på de byøkologiske aspektene knyttet til dette, da med tanke på folkehelse, biomangfold, klima og arealtap. Bærekraftssenteret og miljøenheten vil være naturlige aktører å involvere her.

Trondheim SV støtter NTNU-dekan, Marianne Skjulhaug, som mener at KAMD senteret må gjennomgå en arkitektkonkurranse. Trondheim SV ber Kunnskapsdepartementet å påse at det gjennomføres en arkitektkonkurranse for KAMD-senteret.

