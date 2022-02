Et paradigmeskifte i Midt-Norsk helsevesen

Trondheim SV: Departementet må sørge for at det blir arkitektkonkurranse

Det har igjen blusset opp en debatt om Helseplattformen. Som så ofte tidligere er det en lett blanding av tema som diskuteres, men hovedsakelig er det penger og økonomi som tar plass. Jeg skal på ingen måte si at jeg er i en posisjon der jeg kan råde noen til det ene eller det andre. Jeg har likevel opp gjennom årene fått såpass innblikk, at jeg mener å kunne si noe om hva vi kan få ut av Helseplattformen.

Om du i dag er pasient som er avhengig av litt hjelp fra helsevesenet, har du sannsynligvis intet mindre enn fire journaler. Én hos fastlegen, én fra besøk på legevakt, én fra kommunehelsetjenesten og én fra sykehuset. Om du i tillegg har flyttet litt rundt i regionen eller landet, har du enda flere.

Fordi ulike fastleger har ulike systemer, ulike kommuner og sykehus det samme. Om du noen ganger har blitt innlagt med behov for øyeblikkelig hjelp på et sykehus i Midt-Norge, og hatt behov for operasjon, er du avhengig av at informasjon om deg finnes i elleve ulike datasystemer på sykehuset. Heldigvis snakker de elleve systemene noenlunde greit sammen internt i sykehus.

Men ingen av de fire tidligere nevnte journalsystemene gjør det i nevneverdig grad. At din helse blir ivaretatt, er avhengig av manuell overføring mellom systemene. Da er det selvsagt en risiko for at informasjon glipper mellom nivåene, og det foregår mye dobbeltføring av samme informasjon i ulike systemer. I skjæringspunktet mellom kommunehelsetjenesten og sykehus avhenger pasientsikkerheten av telefaksen.

Nå når Helseplattformen skal innføres, vil pasienten selv, fastlegen, kommunehelsetjenesten og sykehusene være koblet inn på samme journal. Endringer gjort av én aktør vil vises for de andre i det den lagres. Pasienter i Midt-Norge vil få en bedre og mer helhetlig oppfølging fordi alle aktører ser hva de andre har gjort, og de kan forholde seg til det. Her skal altså hele tjenesten, fra pasienten selv og opp til hjernekirurgen, inn i samme system. Helsehjelp til pasienter i Midt-Norge vil bli mer ensartet, noe som støtter opp under at alle skal ha lik rett til lik behandling, uansett hvor de bor.

Så til kostnadene. Ja, dette kommer til å koste. Men hva koster det å jobbe i ulike systemer som ikke snakker med hverandre? Når kommunedirektører ser kostnaden ved kjøp og vedlikehold av dette systemet i dag, er jeg usikker på om de også har regnet på hvor mange arbeidstimer deres egne ansatte i dag bruker på papirer, manuell overføring av pasientdata og bruk av telefaks.

Dette vil bli et system som både forbedrer pasientsikkerheten, bidrar til mer effektiv drift av tjenestene og forbedrer samhandlingen mellom nivåene i dagens helsevesen. Disse momentene er fraværende i den pågående debatten. Nytteverdien av Helseplattformen vil bli svært god for både fastleger og kommuner, men da må man se forbi utgiftene som kommer i det man skal betale inngangsbilletten.

Sykepleietjenesten utgjør den desidert største delen av helsevesenet. Denne tjenesten vil med Helseplattformen kunne forbedres, kvalitetssikres og utvikles på en helt ny måte. Det vil koste å ikke kunne gjøre dette også, men den kostnaden er kanskje ikke like synlig for alle nå.

For å være helt tydelig avslutningsvis: Det vil ikke bli sånn at i det man vipper over bryteren og er påkoblet dette systemet, er alle utfordringer løst. Det kommer til å dukke opp en del utfordringer. Dette er et system som skal utvikles videre, og som pasienter og helsepersonell skal bidra til at blir bedre. Dette er det eneste journalsystemet i Norge så langt som virkelig tar tak i målet fra stortingsmelding 9 fra 2012-2013: «En innbygger, en journal». Da er vi også avhengige av at hele tjenesten er «inne» – alle fra fastlege til hjernekirurg. Vi tror at dette er det som vi på engelsk kan kalle en gamechanger i Midt-Norsk helsevesen.

