Jeg har lest gjennom budsjettforslaget til kommunedirektør Morten Wolden om ytterligere nedskjæringer i Boa. Dette er meget bekymringsfullt! Det at det ikke tas hensyn til det som har vært frontet i media i det siste, om beboere som ikke får delta på aktiviteter på grunn av underbemanning, og som ikke har et verdig liv, det er hårreisende.

Boa: Vi er svært bekymret for nye runder med nærskjæringer

I tillegg skal de skjære ytterligere ned? Det skal med andre ord begås lovbrudd mot disse menneskene, lovbrudd som med all sannsynlighet ikke vil få noen konsekvenser? Dette er lovbrudd mot beboere, pårørende og ansatte som ikke får gjøre den jobben som de er ment å gjøre: Å sikre beboerne et trygt og verdig liv.

Og så stilles det spørsmål hvorfor vernepleiere ikke vil jobbe ved Boa? Det blir mange frustrerte foreldre og pårørende nettopp på grunn av dette. Da er det som regel dessverre de ansatte det går utover, de som prøver å gjøre en så god jobb som mulig, med de knappe ressursene de har.

Dette er intet nytt under solen, og det vet vi alle som har vært i systemet en stund. Vi blir ikke hørt fordi kommuneledelsen ikke bryr seg, ikke fordi de ikke er klar over dette. Og det kommer de unna med, gang etter gang! Nå må det være nok! Dette er Norge, og det snakkes om mangfold. Hvor lenge skal dette få gå upåaktet hen?

Jeg er selv mor til en ung mann på 20 år, som er beboer ved Lade Boa. Han har alvorlig psykisk utviklingshemming, og mangler verbalt språk. I tillegg til sorgen over det begrensede og til tider vanskelige livet han har, så tenker jeg med gru på den dagen vi foreldre ikke lever lenger. Nei, i Norge er det ikke plass til mangfold. Det blir ikke prioritert.

