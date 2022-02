På do med AtB

Halve bussen fikk med seg at jeg måtte på do

Fredag 11. februar tok jeg bussen fra Trondheim til Røros. Som den oppmerksomme leser har observert, har jeg sluttet å ta tog på grunn av SJ Nords svært høye billettpriser. Jeg hadde, ubetenksomt nok, drukket kaffe til formiddagsmaten. Ble beroliget da displayet foran i bussen viste bokstavene WC.

Så da bussen ankom Støren, gikk jeg fra min plassering midt i bussen og kjente på dodøra. Den var låst. Så gikk jeg hele bussen igjennom fram til sjåføren og måtte på avstand (avstengt med kjetting foran på grunn av korona) meddele mitt ærend. Han trykket på en knapp, og sa: «Æ må bærre stå her æ te du e ferdig». Tror i alle fall halve bussen fikk det med seg.

Så var det å gå gjennom hele bussen en gang til, og denne gangen var døra åpen. I visshet om at sjåføren og alle passasjerene satt og ventet på at min vannlating skulle komme i gang og etter hvert avsluttes, fikk jeg til slutt lettet blæren og gått tilbake til plassen min. Jeg slapp å rope «ferdig», for sjåføren fikk det tydeligvis med seg. Jeg forsinket nok bussen med fire minutter.

AtB hevder at det er av sikkerhetshensyn at bussenes toaletter skal fungere som beskrevet. Bussjåfør og tillitsvalgt i Fellesforbundet, Stein Kåre Holden, sier at langdistansebusser har kjørt uten uhell med hensyn til bruk av toaletter i 40 år. Allikevel er saken nå havnet på to departementers bord; naturlig nok Samferdselsdepartementet, men også Kultur – og likestillingsdepartementet, da AtB`s ordning er diskriminerende for mennesker med ulike former for medisinske utfordringer.

Hele ni pasientorganisasjoner har engasjert seg i saken. Skal tro hvor mange timer kloke hoder bruker på å fundere på dette? Hva med å koble på sunn fornuft? Enn så lenge har vi mennesker naturlige funksjoner, vi er ikke roboter. Selv er jeg voksen, frisk, har ingen funksjonsnedsettelser, er ikke gravid. Bussturen min tok 3,5 time på grunn av glatt føre. Så lenge klarer selv ikke ei med selskapsblære å holde ut. Man kan bare tenke seg hvordan andre kan oppleve dette.

Skulle gjerne visst hvordan AtB mener at slike dobesøk skal foregå på en måte de kan kalle trafikksikker. Skal man trykke på stoppknappen, holde seg til førstkommende stoppested og rope framover at man ikke skal av, men på do? Eller skal man gå fram og tilbake i bussen for å slippe å rope til sjåføren? Alle involverte – ta til vettet!

