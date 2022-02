Halve bussen fikk med seg at jeg måtte på do

Halve bussen fikk med seg at jeg måtte på do

Saken oppdateres.

Rødts formidable vekst tiltrekker seg mye oppmerksomhet og det er bra, men en mer usaklig analyse av rødts vekst enn den Ørjan Greiff Johnsen serverte 18.februar har jeg sjelden lest.

Rødt har doblet oppslutningen ved de tre siste stortingsvalgene. Vi har en massiv medlemsvekst og stadig flere opplever at Rødt er deres parti. Og hvorfor er det sånn, Johnsen?

Rødts fremgang handler om et grundig og godt arbeid som er gjort over mange år i kommunestyret, fylkesting og i lokalsamfunn der folk bor. Vi er slett ikke et elite-parti som Johnsen antyder, men heller et parti som består av vanlige folk med ulike liv og vi har en politikk som folk kjenner seg igjen i. Vi er opptatt av bemanningen i offentlig sektor, nok hender og nok fang rundt i landets barnehager. Vi ønsker å styrke sykehusene sånn at ansatte slipper å springe når de er på jobb. Vi vil at penger bevilget til velferd, faktisk skal gå til velferd og ikke til enkeltpersoner som tar ut profitt. Rødt vil ha en rettferdig miljøpolitikk og er en tydelig stemme mot naturødeleggende vindkraft industri. Vi vil ha en makspris på strøm og ta demokratisk kontroll over krafta, til det beste for husholdninger, næringsliv, landbruk og industri. Dette er noen av mange eksempler på saker Rødt jobber for. Vi jobber tett med de som kjenner politikken på kroppen, enten det er AAP- aksjonen, fagbevegelsen, miljøaktivister eller andre interesseorganisasjoner.

Rødt bruker sin posisjon og talerstol til å fremme politikk til det beste for fellesskapet. Vår politikk gavner de mange, noe stadig flere sier seg enig i.

Min spådom er at Rødt ikke blir en «one hit wonder», men har potensialet til å bli et mektig korverk, med et mangfold av stemmer og tonearter.

Heges Rødt herjer med regjeringspartiene: - Jøss! Herregud så bra! Arbeiderpartiet er så vidt større enn Høyre i Sør-Trøndelag i ny meningsmåling. Senterpartiet sliter også. Samtidig stjeler Rødt velgere fra regjeringspartiene i begge trøndelagsfylkene.

Rødt-Hege tjente to mill. mindre enn Sp-Ola: - Jeg har også grått over strømregninga I 2020 tjente Sp-nestleder Ola Borten Moe mest blant de som representerer Trøndelag i Storting og regjering. Men på formuetoppen blir han kraftig forbigått av en menig stortingsrepresentant fra samme kommune.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe