Visvas fra Mona Berger om læring

Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet går hardt ut mot i formannskapet om at alle barn og unge som har tapt progresjon og/eller undervisning skal få igjen dette for å nå læringsmålene i alle fag. Det er forståelig. Dette er et urealistisk mål.

Varaordfører Mona Berger (SV) sier til Adressa at flertallet «ikke har sagt noe om å lesse på med stoff, foreslått mer undervisning eller høyere timetall.» Hun sier at «ordene var for knappe eller for lite beskrivende.»

Dette er visvas. Både Høyres Trygve Bragstad og undertegnede advarte flere ganger flertallet mot å vedta dette. Vi var tydelige på hvordan ordene var til å forstå, og at både direktøren og hardt arbeidende skoleansatte med dette vedtaket fikk et umulig oppdrag. Til og med oppvekstdirektør Lasse Arntsen advarte, blant annet ved si at bare det å finne ut hva som er tapt progresjon, ville være vanskelig og ressurskrevende.

Jeg skjønner godt at Mona Berger får den store skjelven når Utdanningsforbundet går så hardt ut. Men hun og resten av flertallet ble grundig advart. Dette vedtaket skyldes manglende forståelse for hvordan skolen fungerer og hva pandemien har ført til i skolen.

Senterpartiets Marte Løvik gjentar i Adressa at læringsmålene skal nås. Hun sier også at skolen i Trondheim er blitt mindre berørt enn skolen i Oslo. Det siste er riktig. Men pandemien har rammet ulikt i trondheimsskolen, både mellom elever og lærere. Vi må nå overlate til dyktige og samvittighetsfulle lærere hvordan dette skal repareres. Det er ikke ofte jeg bruker ordet «visvas». Denne gangen er det berettiget. Ett sted må grensen gå for bortforklaringer.

