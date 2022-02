Rettferdig lønn?

Et smart grep har spart hotellsjefen for skyhøye strømregninger

Solkystens hemmelige oase: - For meg er Sotogrande mer en følelse enn et sted

To helger på rad ble dette bildet utsatt for hærverk

Halve bussen fikk med seg at jeg måtte på do

To helger på rad ble dette bildet utsatt for hærverk

Saken oppdateres.

Atter et år står NHO og LO samlet mot utdanningsgruppene i det offentlige. Det blir ikke noe ekstra på lavtlønnede lærere og sykepleiere i år heller. I det offentlige er det et uttrykt mål både fra KS og LO at rengjøringspersonale og ansatte med mastergrad skal ha likest mulig lønn, urettferdig altså. Jeg forstår ikke hva NHO gjør på dette sporet, argumentene understøtter en samfunnsform de fleste her til lands ikke ønsker.

LES OGSÅ: Hele laget skal ha lønnstillegg

Det offentlige må tillate vesentlig større strekk i laget hvis de skal rekruttere kunnskap og beholde høyt utdannede medarbeidere, vi har en god del å gå på før strekken blir urimelig. Alternativet er å sette lavere utdannede i roller vi i dag ikke ville drømme om.

Det er naturlig at Fagforbundet føyer seg inn i rekka og taler sine medlemmers sak, men de bør ikke sammenligne seg med usammenlignbare. Frontfagsmodellen har vært en katastrofe for utdanningsgruppene i det offentlige, som gjennom flere år har havnet godt bak sammenlignbare i privat sektor. Hvordan lønna til industriarbeidere, sosialarbeidere og rengjøringspersonale skal ha betydning for avlønning av adjunkter, lektorer og sykepleiere, er komplett uforståelig, og var neppe intensjonen da modellen i sin tid ble innført.

LES OGSÅ: Nå strekker ikke lønna til. Vi trenger tiltak nå

Når usammenlignbare sammenlignes, har det åpenbart sporet av på vegen. Noen har tatt for mye tran og andre har sovet i timene. Den ønskede normalen er kanskje at vi alle skal gjøre nettopp det i årene som kommer, sove i timene altså!



Interessert i debatt? Les flere innlegg her !