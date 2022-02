En kostbar farse i mange akter

Et smart grep har spart hotellsjefen for skyhøye strømregninger

Saken oppdateres.

I 2017 vedtok Stortinget regionreformen som resulterte i at 19 fylker ble til elleve. Hensikten var at større fylker ville kunne ta på seg flere statlige oppgaver. og dermed bli et forvaltningsorgan som velgerne fikk større interesse for, og som dermed styrket den demokratiske basis for fylkeskommunen. Det er en kjent sak at blant velgerne har fylkestingsvalg hatt mindre oppslutning enn kommunevalg, og fylkespolitikere har velgerne knapt kjent navnet på.

Etter at fylkeskommunen mistet ansvaret for sykehusene i 2001, har de fylkeskommunale oppgavene blitt ganske begrenset. Sykehusene blir styrt innenfor helseforetak, først fem i antall, nå fire. Fylkeskommunens ansvar er nå videregående skoler, tannhelse, fylkesveier, transport og fylkesbibliotek. Det er flere heltidspolitikere i fylkeskommunen enn i kommunen.

Bakgrunnen for regionreformen var at fylkeskommunene måtte bli større dersom de skulle evne å få overført mer makt fra staten. Dette har det vært jobbet med lenge. Tidligere statsråd Åslaug Haga (Sp) mente en burde redusere til ni fylker. Reformen fra 2017 var dårlig forberedt. Det saklige grunnlaget over oppgavedeling mellom stat og fylkeskommune manglet, og sammenhengen mellom dette og størrelse var ikke vurdert. Det nye fylkeskartet ble derfor ulogisk.

Så kom valgkampen. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) reiste rundt i landet og snakket om tvangssammenslåing. Det var fylkeskommunale vedtak som var basert på sviktende sakspremisser. Vedum spilte på følelser, en velkjent taktikk for populister. Og nå er farsen i gang. Hvem skal betale for gildet? Hvem kan hevdes å være tvangssammenslått?

Alta vil til Troms, Kongsvinger til Akershus, Hamar til Akershus osv. Hvis en kommune gjennom folkeavstemning ønsker overgang til et annet fylke, kan regjeringa si nei da? Ikke ifølge regjeringa som ikke vil ha tvang. I Viken var det ifølge avisene hensynet til en fylkeskommunal rekrutteringspol for politikere til Ap og Sp, som var avgjørende.

Å bruke masse penger på en full reversering, virker helt håpløst. Isteden burde regjeringa bruke krefter på å utforme den nye og større fylkeskommunens ansvar, for deretter å se om ansvaret stemmer i forhold til kartet. En fylkeskommune er en hensiktsmessig politisk og administrativ enhet ut fra blant annet arbeidsmarked, kommunikasjoner, befolkning. Dens grenser forstyrrer ikke min nattesøvn i alle fall.

