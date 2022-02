Hvorfor er Rødt så sinte?

Bare det å ha ordet revolusjon i et prinsipprogram, holder for meg

Etter Ørjan Greiff Johnsens spissformulerte angrep på Rødt kokte det i kommentarfeltet. Han ble beskyldt for løgn og å spre kloakk. De fleste som vil stemme Rødt på grunn av vindkraft og strømpris, har ikke lest programmet, eller de gir blaffen i det. Det bør likevel være lov å fortelle hva som står der. At Rødt aldri vil klare å få gjennomført en sosialistisk revolusjon betyr ikke at vi skal late som om programformuleringen ikke står der.

Jeg klarer ikke å finne noen faktafeil i Greiff Johnsens innlegg. Hvorfor er Rødt da så sinte? Muligens på grunn av følgende formulering i innlegget: «Bak skjuler det seg en ideologi som har ødelagt livene til millioner av mennesker.» Rødt sier at partiet ikke er kommunistisk, og at de derfor ikke har noe ansvar for det som har skjedd i kommunismens navn. Likevel er prinsipprogrammet, vedtatt for tre år siden, fullt av marxistisk teori. Ikke minst avgrensningen til den reformistiske sosialismen (den som Ap og SV står for). Kjernen i Marx er at det kommunistiske samfunn bare kan nås gjennom revolusjon, (Rødt skriver fredelig revolusjon) og ikke gjennom det parlamentariske systemet. Derfor stilte AKP (m-l) aldri til valg, men opprettet Rød Valgallianse som et parlamentarisk parti inntil AKP skulle stille seg i spissen for en revolusjon (om nødvendig også væpnet.)

Denne teoretiske delen av prinsipprogrammet avsluttes med: «Når en etter hvert kommer stadig nærmere målet om et samfunn uten undertrykking, i harmoni med naturens tålegrenser, vil det være mulig å se konturene av et klasseløst samfunn: En verden der alle mennesker er like mye verdt – og der grunnprinsippet er «yte etter evne, få etter behov». Det var dette Karl Marx kalte kommunisme.»

Rødt baserer seg på marxismen og det klasseløse samfunn. Den private eiendomsretten skal avvikles. Til og med i programmet for inneværende stortingsperiode står følgende: «Fellesskapet bør eie all infrastruktur av betydning, uansett om den er fysisk, digital eller finansiell. Dette gjelder blant annet veier, jernbane, flyplasser, havner, telenett, strømnett, datasentre, internettlinjer og banker.»

At Rødt gjennom «folkelig mobilisering» klarer å avvikle den private eiendomsretten i et slikt omfang i løpet av denne stortingsperioden, er heller usannsynlig. Men hvis dette likevel skjer, vil det være slik at «folkeflertallet» har rett til å reversere sin beslutning om å innføre et sosialistisk samfunn, gjeninnføre privat eiendomsrett til produksjonsmidlene, og dermed forlate det klasseløse samfunn? Marx sin vitenskapelige teori er jo at kommunismen er endestasjonen i den historiske utviklingen. Dette hevdet da også Sovjet, og det hevdes fortsatt i Kina.

Dette sto AKP (m-l) og RV også for. I siste bystyremøte var tre av Rødts fem representanter tidligere medlemmer av Rød Valgallianse (som sammensluttet seg med AKP i 2007), nemlig Arne Byrkjeflot, John Peder Denstad og Arve Sletten. I hvert fall Byrkjeflot har røtter tilbake til AKP/SUF. Er det slik at disse tre representantene ikke lenger er kommunister? Har de forlatt teorien om det klasseløse samfunn som endestasjonen i den historiske utviklingen?

Å samle politisk oppslutning om enkle krav som makspris på strøm og nei til vindkraft, er selvsagt greit. Likevel er et politisk parti en pakke der også ideologien inngår. Basert på programformuleringer kan det ikke være feil å knytte Rødt også til marxismen, slik den også ble fortolket av RV og AKP (m-l).

