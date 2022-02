Innkjøpsmakt i det grønne skiftet

Et smart grep har spart hotellsjefen for skyhøye strømregninger

Saken oppdateres.

I en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen – gjengitt i Adresseavisen – konkluderes det med at myndighetene ikke bruker innkjøpsmakten sin godt nok for å nå Norges klimamål, når det kommer til grønne offentlige anskaffelser. Hva som skjer lokalt, ble det ikke skrevet om. Så hva skjer lokalt på feltet?

Trondheim kommune var tidlig ute med å lage en helhetlig og detaljert kartlegging av klimafotavtrykket til egen virksomhet i prosjektet «Klimaeffektive anskaffelser» (2014). Så ble det vedtatt at kommunen skulle jobbe systematisk med å redusere sitt klimafotavtrykk i prioritert rekkefølge: Bygg, anlegg og øvrig innkjøp. For eksempel skal alle større kommunale investeringsprosjekter ha mål om 30 prosent lavere klimafotavtrykk enn vanlig praksis.

I klimaplanen fra 2017 står det at «Trondheim kommune vil jobbe systematisk for å implementere energi- og klimakrav i sine anskaffelser». Både for å redusere:

Eget klimafotavtrykk Redusere klimagassutslipp i Trondheim Bidra til næringsutvikling.

Samme år som Trondheim sin klimaplan ble vedtatt, kom et nytt innkjøpsreglement. Det stiller krav om fossilfritt og etterspør utslippsfrie løsninger i bygge- og anleggsprosjekter. Nidarvollprosjektene som er under bygging, er et godt eksempel. Her er klima- og miljøambisjonene skyhøye.

Det største byggeprosjektet til Trondheim kommune noensinne, omfatter Nidarvoll og Sunnland skoler med idrettshaller og Nidarvoll rehabiliteringssenter. Nidarvollprosjektene satser på gjenbruk av byggematerialer- og inventar, utslippsfrie maskiner og ny teknologi for optimalisering og deling av energi og varme mellom de nye byggene.

24. november i fjor ble prosjektet belønnet med 3. plass i konkurransen om å bli årets lokale klimatiltak i Norge. Den satsingen er et godt eksempel på hvordan vi kan bruke innkjøp som virkemiddel til å oppfylle de tre punktene over: Redusere egne klimafotavtrykk, redusere klimagassutslipp fra byen og samtidig bidra til næringsutvikling.

Trondheim kommune har blitt ganske gode på å stille transportkrav. Vi ser at leverandører endrer kjøretøypark og bytter ut mindre miljøvennlige kjøretøy for å kunne hevde seg i anbud – både opp mot kommunen og annet næringsliv. Så da er alt bare fryd og gammen lokalt? Nei da. Kommunen har også utfordringer når det kommer til å gjennomføre grønne offentlige anskaffelser.

Utfordringer som illustrerer hvorfor det på enkelte områder ikke skjer det nødvendige taktskiftet, slik riksrevisjonens rapport peker på. Å stille gode klimakrav gjennom hele innkjøps-porteføljen i en organisasjon med et drifts- og investeringsbudsjett på mange milliarder kroner, er krevende. Og det finnes reelle barrierer knyttet til kostnader for enkelte varer.

Selv om vi har styrket vår kompetanse og kapasitet innenfor innkjøpsmiljøer i kommunen, har vi fortsatt en vei å gå, viser våre egne revisjonsrapporter. Men vi er godt i gang, slik som på Nidarvoll. Så lenge vi som kommune og andre offentlige etater har en læring- og delingskultur når det kommer til offentlige anskaffelser i det grønne skiftet, har jeg tro på at dette vil gi resultater og bidra til reelle kutt i klimagassutslippene.

