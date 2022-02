Rødt skaper engasjement

Nå strømmer trønderne hit: - Vi er så glade for at dere er tilbake

Saken oppdateres.

Ørjan Greiff Johnsen tar i Adresseavisen 18. februar på seg rollen som politisk kommentator, i et innlegg fylt av fordommer og stråmenn, blottet for innsikt og tilsynelatende med en helt annen intensjon enn å invitere til saklig debatt. Vi anbefaler ikke dette som karrierevei for Johnsen, men vi mener han lykkes med et par ting i løpet av sine knappe 600 ord:

Hans rørende omtanke for kapitalister og velferdsprofitører – personer som har tjent seg søkkrike på andres arbeid – kommer tydelig fram. Det er jo et legitimt standpunkt det også, så det får stå for Johnsens egen regning. Han klarer å framstille seg selv en som mener at politikk er noe som bør være forbeholdt folk som har lært seg «tonen i debatten». Han idiotforklarer også en stor andel av den norske befolkninga, som nå – med rette – er kritiske til den politikken som har blitt ført på en rekke områder de siste tiårene. Å kalle det populisme, er bare å røpe at man ikke har forstått at det er de materielle forholdene som har endret seg – ikke Rødts politikk.

LES OGSÅ: Svarer på kritikk: Rødt blir ikke en «one hit wonder»

Selv om det ikke er invitert til saklig debatt, så skal vi likevel gjøre en liten innsats. Johnsen skriver at «Frp skaper forakt mot innvandrere. Rødt skaper forakt mot folk med mye penger. Det er to sider av samme sak.» Vi må anta at han her med «folk med mye penger», mener kapitalister eller velferdsprofitører, siden dette er de eksemplene han bruker. Da blir spørsmålet: Mener Johnsen virkelig at det er like ille å kjempe mot de økende klasseskillene som det er mobilisere på rasistiske fordommer? I et samfunn der forskjellene øker og vi får stadig flere superrike, er det legitimt og nødvendig å påpeke dette.

Om ordet velferdsprofitør klinger stygt i noens ører, er det gode grunner for det. Rødt mener det er både feil og urettferdig at noen få skal få tjene seg usannsynlig rike på våre skattepenger – penger som skal gå til velferd og ikke til profitt. Mange av disse nyrikingene har vært flinke til å klage når Rødt og andre på venstresida har prøvd å forhindre at penger bevilga på kommunenes velferds- og oppvekstbudsjett havner i postkasser på Guernsey og Cayman Islands.

Johnsen har åpenbart mer sympati for de som henter ut profitt fra skattebetalernes penger enn for de ansatte med dårlige lønns- og pensjonsvilkår. Og siden det åpenbare av og til må gjentas: Det er altså eierne av de kommersielle velferdskonsernene som er profitører, ikke de som jobber der, som Johnsen forsøksvis antyder. Men det forstår vel de fleste.

Johnsen vil snakke om økonomi, men da må først den spirende politiske kommentatoren sette seg inn i hva som faktisk står i Rødts program, og ikke bare sette sporene i hesten og rette lansen mot sin innbilte motstander. Rødts skattepolitikk er ikke mer ekstrem enn at vi kjemper for et mer progressivt system, der de som har mest også bidrar mest.

Vi skjønner også hvor materielle verdier kommer fra. Derfor har vi en offensiv industripolitikk, som både tar hensyn til klima og miljø og behovet for arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. Vi erkjenner også at rammevilkårene for norsk industri er avgjørende for verdiskapinga, også etter at oljealderen tar slutt.

Johnsens avslutning om det perfekte samfunn som en uoppnåelig utopi framstår for oss som en høyre-sosialdemokrats tilfredse resignasjon. Vi mener et bedre samfunn er mulig, og det kjemper vi for. Vi ser også at den norske velferdsstaten er under press, og den akter vi å forsvare. Rødt står konsekvent på lag med arbeidsfolk, så får Johnsens useriøse rabling om «(d)en rene, ubesudlede arbeiderklassen» stå for hans regning.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !