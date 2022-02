Trondheim regulerer utleie av elsparkesykler

Et smart grep har spart hotellsjefen for skyhøye strømregninger

Saken oppdateres.

Stein Leikanger hevder i leserinnlegg 12. februar at Trondheim kommune bøyer seg for elsparkesykkel-utleierne, og at byen falt for begrepet «dynamisk skalering» og økning av antallet utleieenheter. Ingen av påstandene stemmer. Trondheim har tatt uenigheten med et utleieselskap helt til Høyesterett, og med den forskriften som kommunen vedtok 8. februar, benyttes det mest kraftfulle virkemiddelet som kommunen har for å regulere denne næringens bruk av offentlig grunn.

For 2022 vedtok kommunen en antallsbegrensning på 3 200 små elektriske kjøretøy, og antallet kan etter forskriften paragraf 3 justeres i forbindelse med hver sesong. Det vil videre bare bli tildelt tillatelser til tre utleieselskap, som skal velges i en konkurranse om hvem som best ivaretar hensyn til framkommelighet, trygghet og miljø.

Det er heller ikke helt riktig når Leikanger antyder at formannskapet avviste prinsippet om bunden parkering – altså at leieforholdene bare skal kunne avsluttes på faste parkeringsplasser i sentrale strøk. Forskriften paragraf 7b om krav til plassering av kjøretøy gir fortsatt kommunedirektøren mulighet til å iverksette dette. Loven tillater å gjøre dette for sentrumssonen, men ikke for hele byen. Til gjengjeld kan vi skjerme fremkommeligheten rundt viktige knutepunkter med digitale soner for parkeringsforbud.

Kommunen vedtok denne løsningen for sesongen 2022, fordi bunden parkering også kan gi utilsiktede virkninger. Infrastruktur for parkering er ikke på plass, og posisjonsteknologien i kjøretøyene bør forbedres. Før dette er på plass, vil bunden parkering i sentrum faktisk kunne gi større problemer med opphopning rundt de parkeringsplassene vi allerede har og ved bruene inn til Midtbyen.

Når det gjelder nattåpen tjeneste, er det verdt å merke seg at Trondheim gjennom forskriften skjerpet inn praksisen, slik at utleieselskapene pålegges stenging allerede klokken 23. Dette vil gi tryggere forhold for de som ferdes på gatene. Til gjengjeld åpner forskriften opp for at det i løpet av sesongen kan gjøres forsøk med en nattåpen tjeneste på ukedagene. Kommunedirektøren ser for seg at dette i så fall bør skje i nært samarbeid med bransjen, politiet og legevakta. Det er også interessant at Samferdselsdepartementet nå har sendt på høring at elsparkesyklene fra våren ikke skal få kjøre på fortauet lengre.

Leikanger har rett i at elsparkesykler har en vei å gå for reelt sett å bidra til mer miljøvennlige byer. Dette er en næring som har vokst fram svært raskt, og initiativet ble tatt av næringslivet. Det har vært en reell rettslig uklarhet om hvilke virkemidler kommunen har lov til å ta i bruk for å dra næringen i miljøvennlig retning, men Trondheim har vektlagt en nær dialog med utleieaktørene. Som teknologiby vil Trondheim være åpen for å tillate uttesting av delingstjenester og ny mobilitet. Men hensynet til alle som ferdes i byrommene skal ivaretas!

