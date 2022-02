Øst-Ukraina er det nye Sudetenland

Sevalds fot var helt lilla. Det ble starten på et to år langt skademareritt

I 1938 hadde Storbritannia og Frankrike illusjoner om at det var mulig å forhandle med Hitler for å sikre freden. Nå må vi ha ikke noen illusjoner om at Putin er fornøyd med det han oppnådde i går. Væpnet konflikt mellom Nato og Russland kan det ikke bli, men derimot tøffere sanksjoner, mer støtte til landene som grenser opp mot Russland og mer Nato-tilstedeværelse i Øst-Europa.

Etter første verdenskrig trakk seierherrene opp nye grenser i Europa. Det førte blant annet til at tre millioner tyskere ble innlemmet i den nye staten Tsjekkoslovakia. Et av Adolf Hitlers viktigste politiske mål var å samle alle tyskere innenfor Tysklands grenser, deriblant å bringe sudettyskerne «hjem». Tsjekkoslovakia ville selvsagt ikke avstå deler av landet til Tyskland. I en avtale underskrevet i München i september 1938 ga Storbritannia og Frankrike etter for Hitler. Tsjekkoslovakia var ikke invitert til møtet som delte opp landet.

I den aggressive talen president Putin holdt mandag, omtalte han ukrainerne som Russlands slektninger, med felles historie, kultur og religion. Tirsdag gikk Russlands utenriksminister et skritt videre ved å si at Ukraina ikke har krav på suverenitet. Parallellen mellom Øst-Ukraina (nærmere presist Luhansk og Donetsk) i 2022 og Sudetenland i 1938 er stormakter som krever at mindre naboland skal avstå landområder de mener er sine, basert blant annet på befolkningens blodsbånd til henholdsvis Russland og Tyskland.

Vestmaktene sviktet Tsjekkoslovakia og ga Hitler Sudetenland. Dette er annerledes når det gjelder Øst-Ukraina. Her har vestmaktene vært tydelige på å ikke gi etter for det som framstår som et langvarig, regissert spill fra Russland. I 1938 trodde Storbritannias statsminister Neville Chamberlain («fred i vår tid») på at avtalen hindret Hitler fra å gå til krig. Selv om Nato-landene nå har hatt møter med Putin, var de nok sterkt i tvil om det ville føre fram.

Hitler brukte innbyggere av tysk avstamning i Tsjekkoslovakia og Østerrike for å destabilisere de to landene og føre dem sammen med Tyskland. Putin bruker russerne i Øst-Ukraina til det samme formålet. Mye tyder på at vi er sjakk matt i forhold til Øst-Ukraina. Putin har tatt kontrollen over området, og han gir den ikke fra seg. Vesten må likevel være tydelig og ikke gå i fella fra 1938. Den gang trodde Chamberlain at Hitler var fornøyd, og ikke ville gå videre. Den russiske utenriksministerens uttalte tirsdag at Ukraina ikke har krav på suverenitet. Det gir et varsel om hva som kan skje hvis Vesten nå tror Putin har fått nok, og vi ikke står opp mot den ekspansjonistiske politikken.

I den norske debatten er det noen som mener vi bør forstå Russlands frykt for Vesten, deriblant SVs nestleder Ingrid Fiskaa. Dette mener jeg er naivt i møte med en diktator som Putin. Carl I. Hagen vil at de to opprørsdelene av Ukraina skal avgjøre sin framtid ved folkeavstemning, og at Putin vil «beskytte og ta vare på russere». Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland mener Natos generalsekretær (nok et oppgjør med Stoltenberg) snakker med for høy stemme overfor Putin. Og i en oppsiktsvekkende artikkel i Dagens Næringsliv mandag gikk Nobelkomiteens sekretær, Asle Toje, ut mot det han kaller liberale internasjonalister og skriver at «Ukrainas sak ikke er vår sak».

Det er typisk for vår tid at ytterste venstre og ytterste høyre finner sammen i et forsvar for autoritære regimer i møte med liberale og globalister. Toje, Fiskaa, Hagen og Jagland tar feil. Ukrainas sak er vår sak. Små land må stå opp mot stormaktene, og hevde landenes rett til suverenitet. Dette gjelder også om land ønsker å bli medlem i Nato.

Ettergivenheten overfor Sudetenland i 1938 ledet oss i andre verdenskrig. Nå må vi være tydelig overfor Russland. Våre finske naboer vet hva dette dreier seg om. I 1808 gikk Russland til krig mot Finland og erobret landet fra Sverige. Finland var russisk til 1917. I 1939 gikk Sovjet til angrep på Finland på nytt, og kontrollerte i realiteten finsk utenrikspolitikk til den kalde krigens slutt. Sovjet blokkerte blant annet finsk medlemskap i EU og Nato.

Datoen Russland angrep Finland i 1808 var 21. februar. Det er symboltungt for finnene at det var i går, 21. februar, at Russland tok over deler av Øst-Ukraina.

