Avslutningsvisa, av og med Rødt

Er kommunen miljøbevisst? Nei, her skal det saltes for enhver pris

Hadde 100 covid-syke arbeidere: - For vår del er det over nå

Er kommunen miljøbevisst? Nei, her skal det saltes for enhver pris

Saken oppdateres.

Erling Moe (V) spør hvorfor Rødt er så sinte i et innlegg på Midtnorsk debatt. Debatten har gått friskt etter Ørjan Greiff Johnsens opprinnelige innlegg i Adresseavisen 18. januar. Det hele startet med en, etter vår mening, helt useriøs opptakt, og vi vil nå avslutte den for vår del i et felles svar til de forannevnte karer. Ikke alle er vante til vår noe tøffe debattstil, men Johnsen må tåle et hardt tilsvar, gitt hans mildt sagt tendensiøse beskrivelse av oss. Og for å svare på det innledende spørsmålet til Moe: Nei, vi er ikke sinte, bare veldig oppgitte. Vi vil likevel gjøre et forsøk på å synge avslutningsvisa.

Først til Johnsen: Han har unnlatt å svare på om han mener det er like ille å kjempe mot de økende klasseskillene som det er å mobilisere på rasistiske fordommer. Det synes vi er alvorlig. Han har ikke svart på noe av det vi skrev i svaret til hans opprinnelige innlegg, men fortsetter bare med egne fordommer mot Rødt og sin egen misforståelse av ordet revolusjon, uten at han egentlig legger noe innhold i ordet.

Rødt har imidlertid gjort det, og det står vi for: Vi mener det er helt avgjørende for et reelt demokrati at også økonomien underlegges demokratisk kontroll, i stedet for at noen få kapitaleiere skal besitte så mye makt som de gjør under dagens system (les: kapitalismen). Dette vil være en omveltning av maktforholdene – en revolusjon. Bø!

Johnsen insisterer også på å videreføre påstanden om at vi har velferdsprofitører fordi det offentlige ikke klarer å levere godt nok tilbud. Hvor han har dette fra, skriver han intet om, så videre debatt blir vanskelig. Vi vil likevel henvise til Velferd uten profitt sin myteknusing, og Arne Holte som omtaler høyresidens bruk av brukerundersøkelser som «grovt misbruk».

At Erling Moe kaster seg inn i diskusjonen, løfter heldigvis seriøsiteten et hakk eller to. Men Moes kvasianalyse av Rødt som marxistisk parti vitner om at han ikke har fått med seg at det har skjedd ei utvikling de siste 100 årene. Paradokset her er at for 100 år siden hadde Moes parti Venstre mange standpunkter som sikret fellesskapets interesser, blant annet med Johan Castberg og konsesjonslovene. De sikret offentlig kontroll over vannkraftressursene. Nå er det Rødt som kritiseres av Venstre for å ville ha infrastruktur i offentlig eie.

Imidlertid er det vel strengt tatt mer interessant hva Rødt og Venstre står for i dag enn hva Venstre mente da partinavnet var relevant, eller for den saks skyld hva AKP mente på 70-tallet. Om Moe heller vil diskutere dagens politiske situasjon, gjør vi gjerne det. Venstre kommer ikke så godt ut der, med sin støtte til raseringa av drosjenæringa, hyllest av velferdsprofitører og heftige skattekutt for de rikeste.

Castbergs iver for offentlig eid infrastruktur er også kastet på båten. Venstre skriver for eksempel i sitt arbeidsprogram at de vil fortsette å privatisere jernbanedriften. Moe er bekymret for om det er mulig å reversere Rødts politikk. Et langt mer aktuelt spørsmål er hvorvidt det er mulig å reversere Venstres privatiseringer med alle de EØS-forordninger vi nå er tilsluttet. Vi takker Johnsen og Moe for engasjementet. Kanskje møtes vi igjen til kappsang?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !