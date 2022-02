Bedre hjelp for unge rusmisbrukere

Bare det å ha ordet revolusjon i et prinsipprogram, holder for meg

Bare det å ha ordet revolusjon i et prinsipprogram, holder for meg

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 11. januar kunne man lese om Kristian på 15 år som har satt tre overdoser på ett år. Kristian vil ha hjelp til å blir rusfri, men i Trøndelag finnes ikke hjelpen han trenger. Foreldrene har undersøkt mulige rusbehandlingsinstitusjoner i Midt-Norge, men det er ingen institusjoner som gir døgnbasert behandling til dem under 16 år, både av lovmessige og faglige grunner. For å finne en lignende institusjon, må man reise langt, men for denne 15-åringen er det viktig å kunne være nære familien sin.

LES OGSÅ: Det skal ikke være noe som heter «for ung» til å få hjelp

Helse Midt-Norge har ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) til befolkningen i regionen. Behandlingstilbudet gis av sykehusene og av private avtaleparter, og primært til pasienter fra 18 år og oppover. Primært er det barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i regionen som har ansvaret for unge under 18 år med rusproblemer og rusavhengighet. Det er etablert samarbeidsavtaler mellom TSB og BUP for å sikre nødvendig kompetansesammensetning og kompetansedeling i behandlingen av unge med rusproblemer.

Fungerende regiondirektør i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region Midt-Norge, Pål Christian Bergstrøm, bekrefter at det i dag ikke eksisterer et spesialisert døgnplass-tilbud for barn med alvorlige rusproblemer i Midt-Norge. Han sier også at Bufetat region Midt-Norge har meldt inn behov og ønske om etablering av rusbehandlingsplasser for barn under 18 år. For 15 år gamle Kristian er det en institusjon på Vestlandet som er nærmeste sted å få hjelp - 50 mil unna familien sin.

LES OGSÅ: Hver natt ruser barnet seg på gutterommet

Antallet barn som ruser seg har økt de siste årene. I Trøndelag har man flere store kommuner der man ser at stadig flere barn ruser seg. Trøndelag er et stort fylke, med over 470 000 innbyggere. Det er derfor synd at det ikke fins et døgnbasert rusbehandlingstilbud for barn med rusproblem i fylket, eller nærliggende fylker. Frp vil sikre at det etableres rusbehandlingstilbud for barn over hele landet, herunder institusjoner med døgnbasert behandling.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !