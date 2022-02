Bare det å ha ordet revolusjon i et prinsipprogram, holder for meg

Saken oppdateres.

16. februar fant aktualitetsprogrammet Dagsnytt 18 det igjen nødvendig å ta opp spørsmålet om hvem som er «vanlige folk» i Norge, for ingen har hittil klart å forklare skikkelig hvem dette er. Vi har jo forstått at dette har noe med lønn og arbeid å gjøre, og jeg hadde visse forventninger til endelig å få vite hvem disse vanlige folkene er, da Arbeidsminister Hadia Tajik ble bedt om å forklare dette for oss.

LES OGSÅ: Støres arbeidsfolk

Hun tok sitt utgangspunkt i å fortelle oss at «noen tjener penger på ha masse penger fra før», og vi forsto det slik at det likte hun dårlig. Dernest kunne arbeidsministeren forklare/avsløre at «det vanlige er å tjene penger ved å gå på jobben». Dette er altså arbeidsministerens oppfatning av hva de vanlige folkene driver med.

Men kanskje mener hun egentlig at vanlige folk er arbeidstakere, i motsetning til milliardærene og arbeidsgiverne som jo selvsagt ikke behøver å gå på jobb. Og kanskje ser hun med en viss skepsis på at arbeidsgivere tjener penger på at andre jobber for dem. På samme måte som Kristian Skravlevold i Vømmøl Spellemannlag hadde et anstrengt forhold til sagbruks-utbytteren Gyldentand på Stranda Sag & Høvleri.

Men vi ble neppe noe klokere ved av å høre arbeidsministerens kortversjon av sin oppfatning av hva arbeidslivet i Norge dreier seg om, og om «vanlige folk» plass i dette.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !