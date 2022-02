Er Trondheim kommune miljøbevisst?

Bare det å ha ordet revolusjon i et prinsipprogram, holder for meg

Er kommunen miljøbevisst? Nei, her skal det saltes for enhver pris

Jeg stiller spørsmålet om hvorvidt Trondheim kommune er miljøbevisst eller om de kun bedriver symbolpolitikk? Ifølge Ivar Koteng så fremmer han denne påstanden i forbindelse med reduksjonen av antall parkeringsplasser i Fjordgata. Jeg støtter denne påstanden da Trondheim kommunes politikk er inkonsekvent.

De fikk innført for flere år siden nye bompunkt og satte et nytt navn på denne bomringen som omtales som Miljøpakken. Alt skulle bli så meget bedre bare man fikk krevet enda mer bompenger. Likeså har Trondheim kommune gjennom flere år bøyd nakken for gang- og sykkelforeningens evige krig mot bilismen. Det har de gjort gjennom krav om større og større andel av veibanen til sykkelveier uten å betale en eneste krone for veivedlikeholdet.

Nå er siste krumspring gjennomført ved at man har fjernet en rekke parkeringsplasser i Fjordgata til fordel for sykkelen. Sykkelfeltet skal da selvsagt brøytes og ikke minst saltes. I tillegg er det også endret / redusert parkeringstider på flere områder rundt om i Midtbyen. Under fanen miljø.

Jeg har registrert en uhemmet bruk av veisalt, og det er faktisk debattert ved flere anledninger i rådhuset om samme tema. Og man har sagt at man skal redusere bruken av veisalt. For ti år siden ble det benyttet ca. 5100 tonn på gater og veier i kommunen. Man er klar over at veisalt er skadelig for økosystemene i bekker, elver, vann og ikke minst drikkevannskilder, samt skadelig for grunnvannet. Men hva gjør man?

De siste årene er bruken av veisalt økt, tall fra SSB viser en økning på over 40 prosent nasjonalt. Av dette benytter Trondheim kommune over 12 000 tonn veisalt (basert på 2017/2018 tall). Jeg henvendte meg nylig til kommunen og stilte spørsmål rundt dette med salting og snøbrøytingen.

Det er litt underlig å se at det kjøres rundt med snøplogen nede på bar asfalt mens det regner. Hva er det som skal brøytes? Når det snør tykt og det er godt stabilt vinterføre, så er det ofte å se at snøplogen ikke benyttes. Men selvsagt renner saltvannet i strie strømmer bak brøytebilen. Kjøreforholdene blir mildt sagt uholdbare med dårlig veigrep. Hvorfor tenkes det ikke miljø? Salt siger ned i grunnvannet og forurenser det. Er det noe dere ikke har forstått effekten av?

Jeg fikk følgende svar: «Trondheim bydrift har fokus på riktig og god vinterdrift. Det er slik at publikum kan oppleve at brøytebilen kjører og legger ut salt når det kan se ut som at det ikke er nødvendig. Det er slik at ved drift av veier med høy driftsklasse, saltede parseller/veier, er det nødvendig å arbeide preventivt. Salting vil derfor være en aktivitet som vil foregå når det er forventet endring i værforholdene, som snøvær eller tilfrysing.»

Svaret gir en sterk indikasjon på at miljøet tas det ikke hensyn til uansett. Her skal det saltes for enhver pris. Uansett plussgrader og snøfrie veier, da det kan være en viss mulighet for at det kommer til å falle snø en eller annen gang i løpet av kort tid. Man jobber preventivt, sies det. Da er det vel også av det samme preventive hensynet at snøplogen er nede på bar asfalt uten at det finnes snø å ploge vekk. Av dette kan man jo utlede at snøen som faller allerede er ferdig ploget gjennom preventivt veivedlikehold.

Salting bør opphøre snarest mulig da veisalt er skadelig for alt liv i bekker, elver, vann og grunnvann og stor mengde av de over 12 000 tonn renner ut i Trondheimsfjorden, ikke minst Nidelven som er et lakseførende vassdrag for Atlanterhavslaksen. Men dette spiller ingen rolle for politikerne i rådhuset da de tydeligvis mener at det er nok sjømat i butikken. Er kommune miljøbevisst? Jeg mener definitivt nei. Rådhuset er blitt «lekestue» for symbolpolitikk.

