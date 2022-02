Sjøfolk er sjøfolk!

Er kommunen miljøbevisst? Nei, her skal det saltes for enhver pris

Som sjøfolk er vi stolte av å være en del av den norske verdensledende maritime næringen. Vi trives begge godt til sjøs og kunne ikke tenke oss å arbeide noe annet sted. Som pandemien har vist oss, har sjøfolk en viktig oppgave for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner i samfunnet, som å sikre transport av varer og tjenester til enhver tid, både i Norge og internasjonalt. Samtidig kan sjøtransporten flytte mye gods med svært reduserte klimagassutslipp, sammenlignet med transport på vei.

Sjømannsfradraget er en viktig ordning for å sikre gode vilkår, rekruttering og kompetanse. Det er også en kompensasjon for at vi må være halve året borte fra både familier og hjem. Sjømannsfradraget ligger også inne som betingelse i de kritiske rammevilkårene til arbeidsgiver som rederiskatteordningen og tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

I høst økte regjeringen satsen i sjømannsfradraget, og innførte samtidig ett makstak per sysselsatt i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I disse dager er det varslet om endringer i rederiskatteordningen. Noe av det som foreslås i rederiskatteordningen, er å innføre ett utseilingskrav på 30 nautiske (nt) mil. Allerede nå ligger det inne krav om at vi som sjøfolk må arbeide om bord i et «skip i fart», der den utseilte distansen er over 30 nt mil, for å motta Sjømannsfradrag.

Vi mener klart at et slikt utseilingskrav er utdatert og gir liten mening når vi nå skal kutte i klimagassutslippene. Dersom vi må seile lengre avstander enn nødvendig, får vi høyere kostnader på drivstoff i en tid hvor drivstoff- og utslippskostnadene er rekordhøye. At Norge er langstrakt med tusenvis av havner og kaier, er godt kjent. Skal vi nå målene om godsoverføring fra vei til sjø, må det også legges til rette for at sjøveien også kan nyttes for transport av gods der avstanden er kortere enn 30 nt mil.

At utseilingskravet ikke gjelder utenriks, betyr i prinsippet at alle skip og sjøfolk utenriks kvalifiserer for rammevilkårene, samtidig som sjøfolk med lik kompetanse og lik arbeidshverdag på skip som går langs kysten, ikke kvalifiserer for de samme norske ordningene. Det hører ikke hjemme at det er distansen en seiler som definerer sjøfolka. Sjøfolk er sjøfolk enten vi seiler over Talgsjøen eller Nordsjøen, eller andre steder i verden.

Det er brei politisk enighet om at den maritime næringen og sjøfolka er en svært viktig del av løsningen for et grønnere samfunn. Samtidig holder de lokale rederiene liv i kystsamfunnene og bidrar til verdiskaping i distriktene. Arbeidsplassen vår bidrar til at vi kan bo på Smøla med familiene våre. Vi ber innstendig om at regjeringen nå sikrer arbeidsplassene våre og legger til rette for videre utvikling av sjøtransporten ved å fjerne utseilingskravet, slik at vi kan leve godt her også i fremtiden.

