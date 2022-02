Synlig skolesekk er trafikksikkerhet!

Er kommunen miljøbevisst? Nei, her skal det saltes for enhver pris

Ja, trafikksikkerhet er en fylkeskommunal oppgave! Tormod Overland (Frp) mener skolesekker som gjør første- og andreklassinger synlige i trafikken, er sløsing med fylkeskommunale midler (Adressa 17.02.22) Det er vi sterkt uenige i. I tidligere Sør-Trøndelag har dette tiltaket vært gjennomført i over 20 år. Erfaringen er at nesten alle førsteklassinger bruker sekken og ca. halvparten fortsetter å bruke den samme sekken i andre klasse. Ved fylkessammenslåingen i 2018 ble ordningen utvidet til å gjelde hele Trøndelag.

Vi ser at samme tankegang som fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har lagt til grunn, finnes i mange andre produkt. Refleks er ikke bare er noe man tar på seg i tillegg til klærne, men det er en del av det du kler på deg eller bærer med deg. Det samme gjelder for skolesekkene.

Med nesten 100 prosent bruk sikrer vi at alle førsteklassinger er godt synlige i trafikken. Uten at de trenger å gjøre noen som helst «ekstra» øvelse, som å huske å ta på seg en refleks. I tillegg til at hver enkelt blir synlig, blir mange unger med lik sekk synlig som en gruppe. Skolesekken er dermed en påminnelse til både foreldre og sjåfører om å vise ekstra aktsomhet, for her kommer en dyrebar trøndersk 6-7-åring gående!

Sekkene får ny farge hvert år nå, slik at de som går i andre klasse ikke skal forveksles med førsteklassinger. Vi har også fått noen tilbakemeldinger fra foreldre på at unger opplever konkurranse om utstyret, - den kuleste sekken, det tøffeste penalet osv. Lik sekk reduserer presset og det oppleves positivt. Trafikksikkerhet er hovedmålet og sekken fungerer godt til det formålet.

Kritikk er nyttig. I august 2019 skrev en mor et debattinnlegg som stilte et kritisk spørsmål til ordningen med utdeling av skolesekker. Spørsmålet var om fylkeskommunen bidro til et berg av søppel bestående av ubrukte sekker. Det tok vi på alvor og gikk en runde med oss selv og vi inviterte alle grunnskolene til å gi oss en tilbakemelding på ordningen. Det er disse tilbakemeldingene som gir oss et bilde av at nesten alle førsteklassinger bruker sekken og ca. halvparten av andreklassingene gjør det samme. Noen melder også at skolesekken ikke kastes selv om den erstattes, men brukes til andre formål (tursekk, oppbevaring el.)

I august 2019 fikk fylkets trafikksikkerhetsutvalg kontakt med organisasjonen Jabez Verden. Organisasjonen jobber blant annet for å finansiere et skoleprosjekt i Kongo. De skrev også innlegg i avisen og sa at de hadde god bruk for skolesekker til sitt prosjekt. Vi fikk på plass et samarbeid med dem om å gi tilskudd til frakt av sekkene til Kongo. Dermed styrker vi bærekraften i tiltaket skolesekker til skolestartere.

Vi jobber for å for å sikre god kommunikasjon med skoler og foreldre for å bidra til at enda flere bruker sekkene i andre klasse. Mange skolesekker er fortsatt i god stand etter to år. Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet vi har med Jabez Verden. De brenner for prosjektet sitt og har god lokal kunnskap til skolen. Det gjør oss trygge på at sekker som ikke er i bruk i Trøndelag og som foreldre ønsker å gi til organisasjonen, kommer unger som virkelig har behov for det, til gode. Vårt mål er trafikksikkerhet, og skolesekker til førsteklassinger er et godt og målrettet tiltak.

