Lastebilsjåfører blir behandlet som idioter

Fredag møtte jeg på en semitrailer som kom ryggende ned Vangslia på Oppdal. Han hadde ei gravemaskin bakpå hengeren og strevde seg rolig og stødig ned en av de trasigste veiene vi har på vinteren her på Oppdal. Han hadde ikke kommet seg opp bakken, og måtte ned for å legge på enda mer kjetting.

Rundt ham befant det seg biler med til dels svært hissige sjåfører. Hissige fordi de skulle i heisen og stå på ski, og denne plagen av en lastebil sto mellom dem og bakken. Sjåføren var rolig og blid som ei lerke, til tross for styret rundt ham. Og jeg må si jeg er imponert over ham og sjåfører av hans slag.

Det som forundrer meg er hvor lite tålmodighet folk viser. Når du møter en lastebilsjåfør og tenker at han er i veien for deg, sinker deg, lar ham irritere deg. Tenk da over dette: Alt du tar i i løpet av dagen din, har en lastebilsjåfør fraktet til deg! Klærne du velger mellom når du står opp. Maten du spiser til frokost. Bilen du setter deg i, og som du bruker tuta på, for å vise at du er irritert. Skiene dine. Middagen din. Møblene du sitter i. Posten du finner i postkassa. Massen under huset ditt, betongen i støpen og alle de materialene det er satt sammen av.

Hadde ikke en lastebil transportert alt dette til butikkene og hjem til deg, hadde du gått naken og sulten. De samme sjåførene som du er så sint på, som du ser ned på, har løst alle dagens små og store oppgaver for deg. Til og med brøytet vegen for deg! Skulle de sette seg ned og nekte å jobbe ei uke, hadde det betydd full krise for oss alle!

De bruker hele dagens våkne tid på å kjøre. Mange kjører om nettene. De bor i bilen hele uka, og har svært få plasser de kan få kjøpt seg en dusj for kvelden. De har lav lønn i forhold til timene de er på jobb. De er underlagt kjøre- og hviletid. Og kjører de sakte, er det ikke for å irritere deg, men fordi de tar hensyn til din sikkerhet, når du ferdes blant dem.

De blir behandlet som idioter når de står og blokkerer vegkanten fordi folk bestiller varer, selv om det ikke er kjørbart der varene skal leveres, eller finnes plass å snu til en bil og henger på 50 tonn. Så de blir nødt å være til hinder for trafikken innimellom, fordi de rett og slett ikke får plass noe sted. Men da skal det tutes og kjeftes tvert. Du skal frem, få vekk den jævla lastebilen!

Vis litt forståelse er du snill. Det koster ikke noen ting å være litt mer tålmodig, eller takknemlig for den del. Så skal jeg forstå at akkurat du som tutet oppi Vangslia ikke hadde bestilt den gravemaskinen levert der. Men noen hadde det! Noen som er med på å holde hjulene i gang rundt oss. Og kanskje du også må bestille deg en gravemaskin en dag, hvis noe skulle skje med vannrørene dine. Da er det sikkert helt greit at en av Oppdals blideste lastebilsjåfører kommer og leverer den hjemme hos deg. – selv om det egentlig er for smal veg og for trangt i tunet ditt. Han finner nok en løsning.

Men i mellomtiden kan du vurdere hvordan dagen din skulle fungert uten dem. Og så kan du være litt mer vennlig neste gang. Gi dem plass! Slipp dem frem! For jeg kan love deg at du ikke hadde likt arbeidsdagen din hvis det var du som skulle rygge en semi ned Vangslia, på det elendige føret! Og du hadde garantert ikke smilt like bredt som denne karen!

