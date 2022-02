Politikken lider ikke, Bjørnstad

Saken oppdateres.

«Politikken i Trondheim lider». Ja, slik beskriver Frp´s Sivert Bjørnstad det politiske arbeid etter å ha deltatt i bystyret i elleve år. Han synes det er for lite vitalitet, kraft, humor og snert. Jeg har sittet i bystyret i en mannsalder og vel så det. Min opplevelse var at innbyggerne var opptatt av politikkens innhold og hvilke tilbud vi klarte å levere.

Jeg kan ikke huske at det har vært foretatt store demonstrasjonstog mot bystyret for at debattene har vært for tamme uten snert. Det registreres at Bjørnstad er mest opptatt av hvordan debattene i bystyret framføres fremfor innholdet. Han kritiserer også at politikere og administrasjon samarbeider om et avisinnlegg.

Etter mitt syn er det en forutsetning at de som bestemmer og de som utfører, samarbeider for å få det beste resultat for innbyggerne altså velgerne. Bjørnstad kritiserer også at sakene behandles først i gruppemøtene i Arbeiderpartiet og deretter i gruppene som danner det politiske flertall, altså det rødgrønne flertall. Dette er en arbeidsmetode som jeg vet at alle partier praktiseres inkludert Frp.

Møterommene i rådhuset er reservert for denne type aktivitet for alle partier uka før bystyremøtene. Jeg mener at det er et styrketegn for demokratiet at sakene er diskutert grundig før de fremmes i bystyret. Så berører han også nåværende og mulig framtidig styringsmodell, formannskapsmodell eller byråd.

Jeg påstår at uavhengig av styringsmodell, er innbyggerne mer opptatt av kvaliteten og kvantiteten på tilbudene enn hvordan bystyredebattene framføres eller hvilken styringsmodell kommunen har. Jeg håper at bystyret fortsetter og leverer kvalitet på til budene, så kan debatten på NRKs Fredrik Solvang ta seg av å lage politisk underholdning.

